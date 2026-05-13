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陷論文醜聞…職災重建中心執行長指「研究截然不同」 勞動部：尊重調查、他做到月底

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
財團法⼈職業災害預防與重建中⼼執行長李柏昌（後排左二）遭爆涉嫌論文抄襲。圖／重建中心提供
財團法⼈職業災害預防與重建中⼼執行長李柏昌（後排左二）遭爆涉嫌論文抄襲。圖／重建中心提供

勞動部捐助成立的財團法⼈職業災害預防與重建中心鬧爭議。職災預防與重建中心執行長李柏昌遭爆博士論文涉嫌抄襲，對此，勞動部回應，學校目前正在進行學倫調查，尊重大學的學術專業調查及程序正義，此外，李柏昌原規畫今年五月任期屆滿一年就請辭，勞動部已同意。

李柏昌為國立高雄應用科技大學土木工程系博士，曾任勞動部職業安全衛生署副署長、勞動及職業安全衛生研究所所長，重建中心去年五月改組時，李柏昌先是在勞安所辦理退休，再出任重建中心執行長。

據鏡週刊報導指出，李柏昌於106年發表的博士論⽂「⿊潮發電的⽔下渦輪機葉片設計」，與發表於101年、同校畢業的李傳宗碩⼠論⽂竟⾼度相似，近三分之一內容相符。事情曝光後，李日前也低調請辭。

李柏昌受訪時解釋，李傳宗是同一個實驗室的學弟，報導提及的章節是實驗室共同研究主題，相關背景、環境條件是共同素材，但李傳宗研究題目是「水下載具的動性能」，他的題目是「水輪機」，從研究方法、研究成果至結論，兩份研究截然不同，檢舉人只提前面、不提後面，他已到學校的學術倫理委員會作說明，調查還在進行中，尚未判定。

勞動部表示，李柏昌在收到學校論文說明通知時，第一時間已向職災預防與重建中心董事長、勞動部次長李健鴻報告，勞動部長洪申翰也在第一時間了解。目前學校仍在相關學倫調查當中，勞動部尊重大學學術專業調查及程序正義，同時也尊重當事人應有的一切制度權益。

勞動部說，重建中心於去年五月重新改組時，李柏昌當時即表示因生涯規畫，希望協助一年完成階段性任務後離去。今年過年後，李也再次跟董事長提起，希望在五月任期期滿一年後離職，勞動部也尊重其意願和規畫，同意李任職到本月底。

勞動部 程序正義

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