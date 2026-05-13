YouBike南寮卻僅2站 議員劉康彥：學生只能摸黑走路回家

新竹市政府推動「YouBike前30分鐘補助」單日使用次數首度突破1萬1106次，車輛周轉率達5轉，雙雙刷歷史紀錄。不過民進黨新竹市議員劉康彥指出，南寮聯里多年來只有舊港橋和溫水游泳池2站，要求增設站點。市府允諾積極辦理中。

劉康彥指出，南寮近年人口成長飛速，但基礎建設遲遲跟不上，去年底他在議會揭露市府年度目標要在全市新增10站，結果到12月才新增4站。新竹市今年總預算暴增，去年底議會在審查預算時，市府承諾全市新增50處YouBike站點，民進黨團即要求市府提供詳細站點與時程規畫，但市府遲未提供，最後預算遭包裹式通過。今年上半年已快結束，至今仍未見到新站。

劉康彥說，南寮聯里多年來只有「舊港橋」和「溫水游泳池」兩站，從「樹林頭公園」之後就是綠色運具斷點，他也在議會多次重申，南寮六聯里設站的急迫性，並根據交通節點、機關學校等市府設站原則做出發，提供具體站點供市府參考，包括：康樂公園、南寮市場、中光公園、中清公園、南華國中、新竹市選委會、港北崇和公園等。但去年底南寮的站點依舊「掛零」。

劉康彥說，很多家長陳情，小朋友補習結束從市區騎回南寮，都只能摸黑從邊陲的舊港橋或溫水游泳池走回家。市府應在鄰近住宅區的學校、公園、機關廣設，依南寮民宅密集的程度，一定有人會使用，而且周轉率會很高。

新竹市政府交通處表示，為提升民眾租借YouBike便利性，市府預計今年增設50站點，民意代表、里長及民眾等各方建議站點皆已納入設站名單中，會以機關、學校、公園、交通節點及人口密集區等條件綜合評估規畫設站。

交通處表示，目前市府依前述條件逐步確認站點、設站空間及土地權屬，若涉及私地或非市有地部分亦須取得土地所有權人同意，因行政作業及廠商備料需時，目前已積極辦理中，目標預計今年上半年完成20站，下半年完成30站。