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白衣天使齊聚慶護師節 許淑華致謝奉獻南投公衛

中央社／ 南投縣13日電

南投縣政府今天表揚21名衛生局（所）資深護理人員，南投縣許淑華表示，感謝公衛護理人員投身疫苗接種、慢性病照護、篩檢等公共衛生工作，縣府將繼續為醫護爭取更多福利。

南投縣政府衛生局今天舉行慶祝護師節暨表揚衛生局（所）資深護理人員活動，許淑華出席提到，無論深入社區推動健康促進、防治疾病，或疫情期間站上第一線，公衛護理人員堪稱最堅強「健康守門人」。

三班護病比自民國116年5月20日起分階段實施，許淑華表示，三班護病比正式入法，衛生福利部原訂三班護病比117年5月1日上路，總統賴清德宣布116年5月提早實施，對護理人員幫助很大，她肯定中央重視，但偏鄉仍非常缺乏護理人員，需中央更多關注並列為重要考量。

許淑華指出，公衛護理人員是串聯政策與民眾的重要橋梁，在疫苗接種、慢性病照護、健康篩檢、各項公共衛生工作都有巨大貢獻，透過公開表揚讓更多人看見護理人員付出與價值；另外，去年地方衛生機關業務考評，衛生局獲9項第1，衛生保健更是6年第1，成績亮眼。

獲頒20年資深護理人員獎座的竹山鎮衛生所韓姓護理長表示，這些年投入照顧慢性病、傳染病等衛教觀念，讓鄉親懂得照顧健康；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，護理人員充分展現奉獻精神，加上衛福部、衛生局提供許多資源及長官支持，讓她堅持下去。

南投 南投縣 衛生局 許淑華 慢性病

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