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中榮代刀風暴／患者開2次刀痛到無法站 惡劣醫冷回：你就躺著啊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁2023年起涉放任醫材廠商替患者動刀，施作椎間盤、腰椎關節手術。示意圖／ingimage
台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁2023年起涉放任醫材廠商替患者動刀，施作椎間盤、腰椎關節手術。示意圖／ingimage

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁2023年起涉放任醫材廠商替患者動刀，施作椎間盤、腰椎關節手術，2人還未刷手、沒著無菌衣；案件爆發後多名患者直言遭醫師隱瞞，有1患者經楊2次手術後甚至無法行走、痛到冒汗，卻僅得到楊醫師「那你就躺著啊」建議。

台中地檢署查出，楊孟寅、鄭文郁分別讓廠商代刀7次、6次，頻有主刀醫師不在場、未刷手上刀，獨留廠商執行手術，醫師在旁閒聊笑鬧，痛批這種「名為執刀醫，實則局外人」成常態，統計本案詐領手術費、醫師費健保給付15萬2731元，及病患自費額187萬1362元，共高達202萬多元。

有患者證稱，術後回診看X光發現骨釘和剛手術後的弧度有別，且每次都不同，鄭文郁都稱是「拍攝角度」問題，直到今年2月去找其他醫師代診，才發現螺絲鬆脫；也有人直言，鄭隱瞞代刀影響其生命安全、醫療權益，不知別人代刀對他身體做哪些行為。

患者表示，經楊孟寅二次手術花費32萬元，但術後不能行走、痛到流淚，後轉院找其他神經外科醫師再手術，才逐漸康復、恢復正常行走。另有家屬控訴，楊答應替母親親自操刀，沒說由廠商代刀，但母親脊椎仍疼痛，向楊詢問他都說不清。

檢方說，鄭、楊辯稱「未對病患造成實際損害」企圖合理化犯行，但有5名患者接受其等手術沒康復甚至惡化，有1患者求助楊孟寅經2次手術，反而無法行走、痛到冒汗，卻僅得到楊醫師「那你就躺著啊」的建議。

檢方指出，微創脊椎手術極為精密，將器械、外來物置入人體均屬「侵入性醫療行為」，因有相當程度之危險性， 應由醫師親自為之，本案廠商卻代為執行核心醫療行為。

檢方說，鄭、楊隱匿「由不具資格者開刀」違法一事，虛構成「均由合格醫師依法診治」假象，以此向健保署申報診察費、手術費，顯是施用詐術。

檢方指出，病患信任醫師才同意締結醫療契約，鄭、楊在手術同意書上「手術負責醫生」欄位簽名，卻讓廠商代刀，是透過積極虛名、消極隱匿密醫代刀行為，顯是對病患施用系統性詐術，誘使病患限於錯誤簽約。

檢方今偵結依醫師法非法執行醫療業務、及詐欺取財等罪嫌，起訴楊孟寅、鄭文郁，及3名醫材廠商。

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