超美！屏東縣限定美景高屏舊鐵橋 花海綻放波斯菊盛開

高屏舊鐵橋橫跨高屏溪兩岸，屏東端近期花海綻放，縣長周春米今在臉書分享，一整片盛開的波斯菊，把舊鐵橋妝點成最美的風景，「這樣的限定風景，不用AI，屏東就有！」

下淡水溪舊鐵橋是台灣唯一列為二級古蹟的鐵道用橋梁。舊鐵橋屏東端，又到花海盛開，每次花期帶給大家不同驚喜。縣長周春米今在臉書發文說，「抬頭是藍天白雲，眼前是隨風搖曳的花海，偶爾還有火車經過，每一幕都像電影畫面」。

下淡水溪屏東端，由屏東縣左岸高屏溪協會向第七河川分署認養河濱公園約1.4公頃土地，每年冬天、夏天，由志工種下波斯菊、向日葵等，每到花海盛開季節，現場還不時會有火車經過，成為屏東限定版美景。

周春米今在臉書分享屏東限定美景，有網友留言寫著「盛開的黃色花海襯托出舊鐵道橋樑古建築之美」、「每個季節都能看到不一樣的花海」、「好美哦」。

高屏舊鐵橋橫跨高屏溪兩岸，屏東端近期花海綻放，縣長周春米今在臉書分享，一整片盛開的波斯菊，把舊鐵橋妝點成最美的風景，「這樣的限定風景，不用AI，屏東就有！」。圖／取自周春米臉書

高屏舊鐵橋橫跨高屏溪兩岸，屏東端近期花海綻放，縣長周春米今在臉書分享，一整片盛開的波斯菊，把舊鐵橋妝點成最美的風景，「這樣的限定風景，不用AI，屏東就有！」。圖／取自周春米臉書