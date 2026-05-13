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曾入圍總統教育獎 中華大學校友吳中云病危盼尋善心人捐肺續命

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
曾入圍總統教育獎、腦癌全盲的中華大學校友吳中云，去年因肺炎引發肺纖維化，近期病情惡化。中華大學前董事長、僑務委員會政務副委員長李妍慧今接獲訊息，向社會大眾求助。圖／中華大學提供
曾入圍總統教育獎、腦癌全盲的中華大學校友吳中云，去年因肺炎引發肺纖維化，近期病情惡化。中華大學前董事長、僑務委員會政務副委員長李妍慧今接獲訊息，向社會大眾求助。圖／中華大學提供

曾入圍總統教育獎、腦癌全盲的中華大學校友吳中云，去年因肺炎引發肺纖維化，近期病情惡化。中華大學前董事長、僑務委員會政務副委員長李妍慧今接獲訊息，向社會大眾求助，盼能幫助吳中云尋得願捐贈肺臟的善心人士，爭取一線生機。

吳中云媽媽表示，現年26歲的吳中云於2023年研究所畢業，原規畫深造博士班，但2024年6月底突感身體不適，送醫後確診肺炎，之後吳中云的健康每況愈下，需24小時仰賴氧氣供給，去年7月病況轉為肺纖維化，醫師囑咐需盡快器官移植。

吳中云媽媽說，女兒上個月通過健保署審核並登錄器官捐贈移植系統等候，但日前病情惡化插管，醫師評估情況不樂觀，急需換肺續命，盼能尋得願意捐贈肺臟的善心人士，讓吳中云的生命得以延續。

李妍慧表示，上個月吳中云媽媽向她求助，說吳中云情況不好，沒想到肺臟移植審查才剛通過，前幾天病情惡化已轉入加護病房，盼社會大眾能多加關注幫忙，幫助吳中云尋得願捐贈肺臟的善心人士。

吳中云7歲時因腦癌手術導致雙眼僅剩0.01視力，15歲時又因腦出血造成半身癱瘓及心肺功能嚴重受損，由媽媽長年陪讀，就讀中華大學時還一同住進宿舍，故事感動許多人，還曾獲校方「勤樸誠正」表揚。

吳中云小學二年級時經常喊頭痛，起初家人並未察覺異狀，直到有次走路不穩跌倒，緊急送醫才發現小腦長出約5公分大的腫瘤。歷經9小時手術雖成功切除，但雙眼幾乎失明，僅剩0.01視力，還因水腦症需終生裝設引流管。

吳中云媽媽從女兒小學三年級復學後便一路陪讀，陪著她重新學習寫字、英文，在細心照顧下，女兒也順利考上台中女中。吳中云高中時又因腦幹出血一度命危，甦醒後留下左半身癱瘓及心肺功能受損等後遺症，經過2年復健才逐漸恢復行走能力，後來更如願考上中華大學企管系。如今再次面對生死關頭，家屬也再次向社會發出求援，希望奇蹟能再次降臨。

中華大學 器官捐贈 李妍慧

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