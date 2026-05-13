夏天吹冷氣注意！用電量差10倍 能源署：用冷氣機除濕更耗電

夏季氣溫逐漸升溫，用電需求也隨之增加，汰換老舊家電可有效節省家庭用電，經濟部提醒，為期四年住宅家電汰舊換新節能補助已邁入最後一年，民眾應把握最後機會，家中老舊冷氣或冰箱汰換為一級能效產品，每台可獲得3000元補助，若加計貨物稅退稅，最高補助金額可達5000元。

能源署表示，將老舊冷氣與冰箱更換為高效率的一級能效設備，約可省下該設備50%的用電量，節電效果在夏季特別顯著，如新竹東區一戶三代同堂住家，汰換家中3台老舊冷氣，年用電節省30%，夏月節電更高達50%，節省電費加上台電節電獎勵，一年可省1萬多元，民眾家裡如有老舊家電可盡速汰換。

能源署表示，根據經濟部統計，家電汰舊換新補助政策自 112年推動以來，已累計補助約521萬台節能家電，並節省約34億度電，成功帶動高達1563億元的市場銷售額，家電補助購買期限將於今年12月31日截止，總補助額度僅剩不到30%，民眾如欲汰換請儘早行動，並可度過節電又舒適的夏天。

除汰舊換新外，能源署指出，日常家電保養維護亦有省電效果，根據工研院2025年家庭用電調查顯示，家庭用電量前兩名分別為冷氣機、冰箱，其中冷氣在夏季的用電占比更高達50%，為因應高溫挑戰，建議民眾在夏季啟用冷氣前先清潔濾網，清潔後最高可省下10%冷氣用電；而在冷氣運轉時，將溫度設定在26至28度並搭配電扇使用，每調高1度就能節省約6%的冷氣用電。

在冰箱管理上，建議內部儲存量維持在八分滿以下，並確保機體四周留有10公分的散熱空間，民眾平時可藉由在門縫夾入紙張測試膠條密封性，若紙張可輕易抽出或滑落則代表發生漏氣，應及時清潔、調整或更換以避免能源浪費。

經濟部指出，節能不只是節省電費，更是提升能源使用效率的重要行動，政府目前持續推動深度節能措施，包括高效率設備汰換、智慧能源管理及節能技術應用，從家庭到產業全面提升用電效率，自2024年推動以來，已累積節電120.68億度，相當大林電廠兩座燃煤機組年發電量。