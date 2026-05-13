屏東查獲非法養豬場違規餵廚餘 還是從事廚餘清運業者…重罰43萬元

防堵非洲豬瘟，屏東縣政府聯合稽查單位在4月7日晚間接獲通報，查獲九如鄉林姓養豬場違法餵飼廚餘，且該養豬場沒有畜牧登記與飼養登記，卻養100頭豬，且林男還同時從事廚餘清運業務，將從高雄、台南餐廳收運的廚餘逕自轉飼料，縣府重罰43萬元。

屏東縣動物防疫所表示，九如鄉林姓養豬場是非法養豬場，沒有相關登記文件，林男也同事從事廚餘清運業務，將餐廳收運廚餘後轉作飼料，當場查獲蒸煮槽內含動物性廢渣與廚餘，經清點存有豆渣13桶、土司邊2桶、麵包1桶及廚餘7桶。

動防所現場主動採集廚餘、2次豬隻血液檢體，非洲豬瘟病毒核酸檢測結果皆為陰性，確認無疫病傳播風險，現場立即開立移動管制書，啟動畜牧場與周邊道路清消，以防堵疫病擴散風險。

根據現行法規，未具畜牧場登記及飼養登記證者僅能飼養20頭以下豬隻，飼養199頭以下小型養豬場亦不得使用廚餘餵養，該養豬戶違規使用廚餘餵食豬隻，已依違反「動物傳染病防治條例」裁處20萬元及違反「飼料管理法」裁處20萬元，另未具畜牧場登記及飼養登記證依「畜牧法」裁處3萬元，共計裁處43萬元。

縣府農業處表示，防堵非洲豬瘟，去年2025年查獲違規飼養廚餘豬場，共5場，開罰560萬元。今年到4月，查獲違規3場，開罰120萬元。至今全部共查獲違規8場、共開罰680萬元。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心呼籲，我國在4月6日獲世界動物衛生組織（WOAH）認可恢復為非洲豬瘟非疫區，並為亞洲唯一同時維持非洲豬瘟、口蹄疫及傳統豬瘟三大疫病非疫狀態之國家，防疫成果彌足珍貴，請業者務必遵循規定，切勿違規使用廚餘餵飼豬隻。

屏東縣府表示，持續強化跨機關聯合稽查，違規載運及餵飼廚餘的行為，絕不寬貸，杜絕防疫破口。