專業治理向下扎根 水保署辦防災資訊競賽與培訓

「BigGIS巨量空間資訊系統」為農業部農村發展及水土保持署建置的坡地防災與空間資訊整合平台，農村水保署也舉辦相關競賽與培訓，希望讓專業治理向下扎根至校園學習。

水保署今天發布新聞稿表示，「BigGIS巨量空間資訊系統」匯集航遙測影像、地形資料及多元主題圖層，提供2D/3D展示、空間量測及災害資訊整合等功能。在坡地防災及災害應變作業中，BigGIS可協助災前環境變遷觀察、災中圖資整合檢視，以及災後災損判釋與復原追蹤，是坡地水土保持及防災應變工作重要的輔助工具。

水保署為推廣地理資訊教育，培養高中職學生運用空間資料分析公共議題的能力，去年舉辦首屆「BigGIS空間資訊創新應用競賽」，今年競賽將於7月收件，9月決賽。

水保署指出，今年競賽以「跨領域整合、空間資料應用、創新實作」為核心，鼓勵學生針對災害風險、農村發展、環境保護、土地利用變遷等議題進行專題探究。

水保署表示，競賽設有特優、優選及佳作獎項，其中特優2組，每組獎金新台幣2萬5000元；優選2組，每組獎金1萬5000元；佳作5組，每組獎金8000元。相關資訊可至官方網站（https://gis.ardswc.gov.tw/competition/）查詢。

水保署去年同時辦理「BigGIS系統應用與地理教學創新教師培訓工作坊」，邀請高中職教師與學生共同認識BigGIS，從地圖、影像與多元圖資中發現問題、分析議題，提出具創意與實務價值的解決方案。

水保署指出，今年教師培訓工作坊將於20日在台灣師範大學公館校區辦理，對象為高中職教師，報名至17日止（https://gov.tw/f5S）。