快訊

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

新店重大車禍！砂石車下坡失控翻覆撞社區巴士釀8傷 車流全堵死

撿到便宜？陶朱隱園驚現「甜甜價」成交 神秘富豪買3樓戶

聽新聞
0:00 / 0:00

台中榮總2醫放任代刀還收公關費 衛福部：最重停業或廢照

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，遭台中地檢起訴，從重量刑。衛福部醫事司回應，2位醫師當時已依據「醫師法」第28條規定停業一個月，目前已經執行完畢，後續將依新事證的程度，再決定是否追加處分，最重可處停業或廢止執照。聯合報系資料照
台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，遭台中地檢起訴，從重量刑。衛福部醫事司回應，2位醫師當時已依據「醫師法」第28條規定停業一個月，目前已經執行完畢，後續將依新事證的程度，再決定是否追加處分，最重可處停業或廢止執照。聯合報系資料照

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，遭台中地檢起訴，從重量刑。衛福部醫事司回應，2位醫師當時已依據「醫師法」第28條規定停業一個月，目前已經執行完畢，後續將依新事證的程度，再決定是否追加處分，最重可處停業或廢止執照。

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，台中地檢署2月5日搜索腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及醫材廠商，檢方查出楊、鄭放任廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，廠商還會給醫師「公關費」，今依醫療法等起訴5人，建請從重量刑。

衛福部醫事司專門委員郭威中表示，針對先前行政調查的事證，已經有2位醫師處以停業處分，依據《醫師法》第28條規定停業一個月，目前已經執行完畢。另外醫院的部分，台中市衛生局也依法開罰。

郭威中說，先前行政調查是針對「非法蒐集他人醫療紀錄」等行為裁處，會正式跟法務部地檢署索取起訴書資料，請台中市衛生局了解是否有「新的事證」，若後續起訴書有提到涉及到違反《醫師法》第25條的相關規定，會看新事證的程度，再決定是否追加送醫師懲戒，最重可能是停業或廢止執照。

先前衛福部有討論要研擬手術室相關指引，目前手術指引在一月底就請財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會依照「醫療法」第108條的規定，組成專案小組去調查並實地訪查。主要以明確規範必要人員進出相關規範，目前一些資料已經在彙整中，預計6月底對外公布，仍持續彙整專家的相關意見。

台中榮總 衛福部 醫師

延伸閱讀

台中榮總無照代開刀風暴2醫還收「公關費」 檢起訴痛斥踐踏醫療尊嚴

醫材商代開刀還給「公關費」…2醫師起訴 台中榮總：尊重司法

中榮代刀風波險重創中榮神外 起因疑來自這個職務的爭奪

【即時短評】中榮放任代刀還收公關費 醫材商掌控開刀房亂象應檢討

相關新聞

最美董事！文策院補聘3董事林志玲驚喜入列 理由曝光

文策院今日發布林志玲、劉思銘、陳湘琪三位新任董事名單。三位新任董事分別深耕流行文化、跨媒體科技與藝術電影領域，各具豐厚的產業實績與國際視野，將為董事會注入多元專業觀點，協助文策院深化臺灣文化內容的產業化與國際化路徑。

明年實施三班護病比 台大「準備好了！」但盼1加碼

賴清德總統昨天宣布三班護病比116年5月分階段實施，衛福部長石崇良指出，將採「醫學中心先行」。台北榮總醫院曾在護理職場典範獎項中，被點出護理人力不足，院長陳威明強調，護病比若不採全院平均，恐導致衝擊。醫院龍頭台大醫院則已「準備好了」，醫務秘書陳彥元指出，該院提早啟動人力補充措施，利用經費提供各項獎勵，若按目前院內人力換算，已符合三班護病比。

三班護病比明年520上路 北榮院長：若採「此制度」恐有衝擊

立法院日前三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比將於「醫療機構設置標準」規範，衛福部長石崇良擬定給予兩年緩衝期，引爆護理團體不滿。賴清德總統昨緊急宣布，三班護病比將於明年520起分階段實施。石崇良表示，醫學中心先行。對此，台北榮總院長陳威明建議，三班護病比應以全院平均護病比作為計算方式，兼顧醫療品質與護理師工作權益，若僅以單一病房計算護病比，將產生「相當大的衝擊」。

雙北交通乘車碼開放Line Pay Money 使用者曝這一點「被後面的人白眼」

雙北大眾運輸從1月3日開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，即日起LINE Pay Money也加入行列。北捷表示，即日起至6月30日止，台北捷運與電子支付業者推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，使用乘車碼搭乘捷運，月月都可抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。

新生兒恐跌破9萬人！產科掀倒閉潮 「生一胎健保只給4萬根本不夠」

台灣少子化危機持續惡化，醫界憂心，若政府再不提高產科給付，未來恐不只「沒人想生」，更可能演變成「有孕婦卻沒地方生」的困境。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，今年全台新生兒數恐跌至9萬至9萬5000人，產科醫療機構已面臨嚴重經營壓力，去年全台更有23家婦產科診所關閉，約占接生機構一成。

藍綠拋敬老福利加碼 學者指「不能只拚敬老卡」：部分長者根本走不出門

新北市65歲以上長者人口即將突破82萬人，藍綠新北市長參選人近期也陸續拋出高齡福利政見，搶攻銀髮族選票。國民黨參選人李四川主張將敬老卡每月600點中的300點「悠遊卡化」，擴大至生活消費使用；民進黨參選人蘇巧慧則喊出敬老卡加碼至1000點、全年累計使用，並提出假牙補助等政策。不過，學者及基層社區工作者認為，高齡政策不能只停留在「加點數」，部分高齡、失能長者甚至「根本走不出門」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。