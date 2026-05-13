曾入圍總統教育獎…腦癌全盲女吳中云病情惡化 父母求捐贈肺臟續命

曾入圍總統教育獎、腦癌全盲的中華大學校友吳中云，去年因肺炎引發肺纖維化，近期病情惡化，她的父母今天向社會大眾求助，盼能尋得願捐贈肺臟的善心人士，爭取一線生機。

吳中云母親今天接受中央社記者電訪表示，現年26歲的吳中云於112年研究所畢業，原規劃深造博士班，但113年6月底突感身體不適，送醫後確診肺炎。

吳中云母親透過文字表示，吳中云的健康每況愈下，需24小時仰賴氧氣供給，114年7月病況轉為肺纖維化，醫師囑咐需盡快進行器官移植。

吳中云母親說，女兒上個月通過健保署審核並登錄器官捐贈移植系統等候，但日前病情惡化插管，醫師評估情況不樂觀，急需換肺續命，盼能尋得願意捐贈肺臟的善心人士，讓吳中云的生命得以延續。

前中華大學董事長、僑務委員會政務副委員長李妍慧透過文字表示，吳中云7歲時因腦癌手術導致雙眼僅剩0.01視力，15歲時又因腦出血造成半身癱瘓及心肺功能嚴重受損，由母親長年陪讀，就讀中華大學時還一同住進宿舍，故事感動許多人，還曾獲校方「勤樸誠正」表揚。