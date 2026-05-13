快訊

最美董事！文策院補聘3董事林志玲驚喜入列 理由曝光

Sony Xperia 1 VIII旗艦登場！最貴漲近6千…還會「滾動式調整」定價嗎？官方回應了

不忍了！遭爆被籃籃當成工具人 胡瓜回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

藍綠拋敬老福利加碼 學者指「不能只拚敬老卡」：部分長者根本走不出門

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今前往樹林區南園里參與長者共餐活動，並宣布將推動「敬老卡升級」政策。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今前往樹林區南園里參與長者共餐活動，並宣布將推動「敬老卡升級」政策。記者張策／攝影

新北市65歲以上長者人口即將突破82萬人，藍綠新北市長參選人近期也陸續拋出高齡福利政見，搶攻銀髮族選票。國民黨參選人李四川主張將敬老卡每月600點中的300點「悠遊卡化」，擴大至生活消費使用；民進黨參選人蘇巧慧則喊出敬老卡加碼至1000點、全年累計使用，並提出假牙補助等政策。不過，學者及基層社區工作者認為，高齡政策不能只停留在「加點數」，部分高齡、失能長者甚至「根本走不出門」。

台北大學社會工作學系教授曾敏傑表示，兩名候選人其實都抓到高齡化社會的重要問題，只是切入角度不同。他指出，敬老卡原本的制度設計核心，其實是來自老人福利法中的交通優惠概念，強調的是長者「行動便利」，因此長期與公車、捷運、台鐵及計程車等交通工具綁定。

曾敏傑說，新北市城鄉差距大，偏鄉、山區及海邊地區交通資源不足，確實會出現「有點數卻用不到」的問題，因此李四川提出擴大使用範圍，某種程度反映偏鄉需求；而蘇巧慧提出假牙補助，則是從健康角度切入高齡議題，「牙齒問題其實與營養、失智甚至感染風險都有關聯，這是比較未來性的方向」。

不過，曾敏傑也提醒，敬老卡背後牽涉複雜系統設計，並非單純「加功能、加點數」就能快速調整，包含卡片系統、軟體、支付機制及後端設備都需重新建置，相關成本甚至可能高於單純增加點數本身。他認為，未來高齡政策應從交通便利，進一步擴大到健康、運動、學習、失智預防及社會參與等更全面的老人福利。

永和民權社區發展協會執行長邱秀蘭則指出，目前許多真正需要照顧的高齡長者，其實「根本走不出門」，即使敬老卡點數再增加，也不一定用得到。她表示，社區實務上常遇到長者因退化、行動困難，平時幾乎不出門，「有些長輩連走到據點都有困難，你給他點數，他也不知道要去哪裡用」。

邱秀蘭認為，相較於單純增加點數，高齡長者其實更需要居家安全與照護支持，例如防跌偵測、智慧共生系統等，「如果跌倒時有人能即時協助，對長輩更重要」。她也提到，目前不少長者敬老卡點數長期用不完，政府應進一步盤點不同年齡層長者實際需求，「不是一直加碼就一定有感」。

蘇巧慧喊假牙補助5萬元，敬老卡1000點整年結算。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧喊假牙補助5萬元，敬老卡1000點整年結算。記者黃子騰／攝影

敬老卡 李四川 蘇巧慧 國民黨 民進黨

延伸閱讀

競推老人福利政見 蘇巧慧喊假牙補助5萬元 敬老卡1000點整年結算

敬老卡點數搭不了計程車？北市議員曝司機拒接「敬老單」原因

嘉市府強化高齡換照宣導 議員張秀華促局處掌握2萬名長輩權益

宜蘭長者免健保費如何落實 財源論戰

相關新聞

最美董事！文策院補聘3董事林志玲驚喜入列 理由曝光

文策院今日發布林志玲、劉思銘、陳湘琪三位新任董事名單。三位新任董事分別深耕流行文化、跨媒體科技與藝術電影領域，各具豐厚的產業實績與國際視野，將為董事會注入多元專業觀點，協助文策院深化臺灣文化內容的產業化與國際化路徑。

明年實施三班護病比 台大「準備好了！」但盼1加碼

賴清德總統昨天宣布三班護病比116年5月分階段實施，衛福部長石崇良指出，將採「醫學中心先行」。台北榮總醫院曾在護理職場典範獎項中，被點出護理人力不足，院長陳威明強調，護病比若不採全院平均，恐導致衝擊。醫院龍頭台大醫院則已「準備好了」，醫務秘書陳彥元指出，該院提早啟動人力補充措施，利用經費提供各項獎勵，若按目前院內人力換算，已符合三班護病比。

三班護病比明年520上路 北榮院長：若採「此制度」恐有衝擊

立法院日前三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比將於「醫療機構設置標準」規範，衛福部長石崇良擬定給予兩年緩衝期，引爆護理團體不滿。賴清德總統昨緊急宣布，三班護病比將於明年520起分階段實施。石崇良表示，醫學中心先行。對此，台北榮總院長陳威明建議，三班護病比應以全院平均護病比作為計算方式，兼顧醫療品質與護理師工作權益，若僅以單一病房計算護病比，將產生「相當大的衝擊」。

雙北交通乘車碼開放Line Pay Money 使用者曝這一點「被後面的人白眼」

雙北大眾運輸從1月3日開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，即日起LINE Pay Money也加入行列。北捷表示，即日起至6月30日止，台北捷運與電子支付業者推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，使用乘車碼搭乘捷運，月月都可抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。

新生兒恐跌破9萬人！產科掀倒閉潮 「生一胎健保只給4萬根本不夠」

台灣少子化危機持續惡化，醫界憂心，若政府再不提高產科給付，未來恐不只「沒人想生」，更可能演變成「有孕婦卻沒地方生」的困境。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，今年全台新生兒數恐跌至9萬至9萬5000人，產科醫療機構已面臨嚴重經營壓力，去年全台更有23家婦產科診所關閉，約占接生機構一成。

藍綠拋敬老福利加碼 學者指「不能只拚敬老卡」：部分長者根本走不出門

新北市65歲以上長者人口即將突破82萬人，藍綠新北市長參選人近期也陸續拋出高齡福利政見，搶攻銀髮族選票。國民黨參選人李四川主張將敬老卡每月600點中的300點「悠遊卡化」，擴大至生活消費使用；民進黨參選人蘇巧慧則喊出敬老卡加碼至1000點、全年累計使用，並提出假牙補助等政策。不過，學者及基層社區工作者認為，高齡政策不能只停留在「加點數」，部分高齡、失能長者甚至「根本走不出門」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。