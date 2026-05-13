藍綠拋敬老福利加碼 學者指「不能只拚敬老卡」：部分長者根本走不出門

新北市65歲以上長者人口即將突破82萬人，藍綠新北市長參選人近期也陸續拋出高齡福利政見，搶攻銀髮族選票。國民黨參選人李四川主張將敬老卡每月600點中的300點「悠遊卡化」，擴大至生活消費使用；民進黨參選人蘇巧慧則喊出敬老卡加碼至1000點、全年累計使用，並提出假牙補助等政策。不過，學者及基層社區工作者認為，高齡政策不能只停留在「加點數」，部分高齡、失能長者甚至「根本走不出門」。

台北大學社會工作學系教授曾敏傑表示，兩名候選人其實都抓到高齡化社會的重要問題，只是切入角度不同。他指出，敬老卡原本的制度設計核心，其實是來自老人福利法中的交通優惠概念，強調的是長者「行動便利」，因此長期與公車、捷運、台鐵及計程車等交通工具綁定。

曾敏傑說，新北市城鄉差距大，偏鄉、山區及海邊地區交通資源不足，確實會出現「有點數卻用不到」的問題，因此李四川提出擴大使用範圍，某種程度反映偏鄉需求；而蘇巧慧提出假牙補助，則是從健康角度切入高齡議題，「牙齒問題其實與營養、失智甚至感染風險都有關聯，這是比較未來性的方向」。

不過，曾敏傑也提醒，敬老卡背後牽涉複雜系統設計，並非單純「加功能、加點數」就能快速調整，包含卡片系統、軟體、支付機制及後端設備都需重新建置，相關成本甚至可能高於單純增加點數本身。他認為，未來高齡政策應從交通便利，進一步擴大到健康、運動、學習、失智預防及社會參與等更全面的老人福利。

永和民權社區發展協會執行長邱秀蘭則指出，目前許多真正需要照顧的高齡長者，其實「根本走不出門」，即使敬老卡點數再增加，也不一定用得到。她表示，社區實務上常遇到長者因退化、行動困難，平時幾乎不出門，「有些長輩連走到據點都有困難，你給他點數，他也不知道要去哪裡用」。

邱秀蘭認為，相較於單純增加點數，高齡長者其實更需要居家安全與照護支持，例如防跌偵測、智慧共生系統等，「如果跌倒時有人能即時協助，對長輩更重要」。她也提到，目前不少長者敬老卡點數長期用不完，政府應進一步盤點不同年齡層長者實際需求，「不是一直加碼就一定有感」。