沒補助！高雄弱勢戶無力拆石綿瓦 陳其邁：跨局處盤點預算加速清運

高雄約3萬棟民宅、5萬公噸石綿瓦待清除，今年經費僅能處理1236公噸，且只補助清運、不補拆除，讓弱勢、高齡住戶不敢拆除，民代要求研議弱勢補助方案。市長陳其邁回應，跨局處盤點預算有餘裕，將研議加速石綿瓦拆除清運。

議員陳慧文指出，高市向環境部申請1億3千多萬元石綿瓦清除經費，卻核定不到1成、僅1062萬元，加上去年追加4500萬元預算，總計僅能處理1236公噸，但光去年排隊案件就達600公噸，等於今年真正可供申請的量能只剩636公噸。

陳慧文表示，政策只補清運、不補拆除，已衍生不少問題，許多民眾不敢拆除石綿瓦，是因拆除後若重新搭設鐵皮或建材，恐被認定為新違章建築，依法須立即拆除，導致民眾寧願繼續保留老舊石綿瓦，也不敢動工。

此外，弱勢與高齡住戶也因拆除需專業工法與人力，費用負擔沉重，只能繼續居住在有健康風險的老屋中，變成又老又窮的人，反而得不到政府幫助，只能繼續住在危險環境。

她要求市府除持續向中央爭取專案補助，也應研議弱勢拆除補助方案，並跨局處建立建管指引或緩衝機制，讓民眾拆除後不會立即被認定為新違建，才能提高拆除意願。

環保局長張瑞琿答詢表示，已追加預算，讓申請案件都能完成清運，至於弱勢拆除補助將研擬相關方案，建管指引需由工務局建管處進一步研議，讓民眾有依據可依循。

市長陳其邁表示，將請秘書長協調各局處檢視今年預算執行情況，若經費仍有餘裕，研議加速協助石綿瓦拆除與清運作業。