快訊

最美董事！文策院補聘3董事林志玲驚喜入列 理由曝光

Sony Xperia 1 VIII旗艦登場！最貴漲近6千…還會「滾動式調整」定價嗎？官方回應了

不忍了！遭爆被籃籃當成工具人 胡瓜回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

沒補助！高雄弱勢戶無力拆石綿瓦 陳其邁：跨局處盤點預算加速清運

聯合報／ 記者郭韋綺宋原彰／高雄即時報導
石綿瓦早期被廣泛使用於建材，後來研究陸續發現其危害，因此逐步加嚴管制並清除。聯合報系資料照片
石綿瓦早期被廣泛使用於建材，後來研究陸續發現其危害，因此逐步加嚴管制並清除。聯合報系資料照片

高雄約3萬棟民宅、5萬公噸石綿瓦待清除，今年經費僅能處理1236公噸，且只補助清運、不補拆除，讓弱勢、高齡住戶不敢拆除，民代要求研議弱勢補助方案。市長陳其邁回應，跨局處盤點預算有餘裕，將研議加速石綿瓦拆除清運。

議員陳慧文指出，高市向環境部申請1億3千多萬元石綿瓦清除經費，卻核定不到1成、僅1062萬元，加上去年追加4500萬元預算，總計僅能處理1236公噸，但光去年排隊案件就達600公噸，等於今年真正可供申請的量能只剩636公噸。

陳慧文表示，政策只補清運、不補拆除，已衍生不少問題，許多民眾不敢拆除石綿瓦，是因拆除後若重新搭設鐵皮或建材，恐被認定為新違章建築，依法須立即拆除，導致民眾寧願繼續保留老舊石綿瓦，也不敢動工。

此外，弱勢與高齡住戶也因拆除需專業工法與人力，費用負擔沉重，只能繼續居住在有健康風險的老屋中，變成又老又窮的人，反而得不到政府幫助，只能繼續住在危險環境。

她要求市府除持續向中央爭取專案補助，也應研議弱勢拆除補助方案，並跨局處建立建管指引或緩衝機制，讓民眾拆除後不會立即被認定為新違建，才能提高拆除意願。

環保局長張瑞琿答詢表示，已追加預算，讓申請案件都能完成清運，至於弱勢拆除補助將研擬相關方案，建管指引需由工務局建管處進一步研議，讓民眾有依據可依循。

市長陳其邁表示，將請秘書長協調各局處檢視今年預算執行情況，若經費仍有餘裕，研議加速協助石綿瓦拆除與清運作業。

陳其邁 石綿瓦 高雄

延伸閱讀

鳳山車站轉乘動線卡關 陳其邁允協調地主、改善步道

精華地淪垃圾場？台中北區「中央市場」招商卡關挨批無能 市府說話了

嘉義市議員王浩指快慢車道分隔島易成交通事故溫床 籲加速道路轉型

高雄土石方運往南星計畫區「車輛暴增2倍」 爆嚴重空汙民代批管控鬆散

相關新聞

最美董事！文策院補聘3董事林志玲驚喜入列 理由曝光

文策院今日發布林志玲、劉思銘、陳湘琪三位新任董事名單。三位新任董事分別深耕流行文化、跨媒體科技與藝術電影領域，各具豐厚的產業實績與國際視野，將為董事會注入多元專業觀點，協助文策院深化臺灣文化內容的產業化與國際化路徑。

明年實施三班護病比 台大「準備好了！」但盼1加碼

賴清德總統昨天宣布三班護病比116年5月分階段實施，衛福部長石崇良指出，將採「醫學中心先行」。台北榮總醫院曾在護理職場典範獎項中，被點出護理人力不足，院長陳威明強調，護病比若不採全院平均，恐導致衝擊。醫院龍頭台大醫院則已「準備好了」，醫務秘書陳彥元指出，該院提早啟動人力補充措施，利用經費提供各項獎勵，若按目前院內人力換算，已符合三班護病比。

三班護病比明年520上路 北榮院長：若採「此制度」恐有衝擊

立法院日前三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比將於「醫療機構設置標準」規範，衛福部長石崇良擬定給予兩年緩衝期，引爆護理團體不滿。賴清德總統昨緊急宣布，三班護病比將於明年520起分階段實施。石崇良表示，醫學中心先行。對此，台北榮總院長陳威明建議，三班護病比應以全院平均護病比作為計算方式，兼顧醫療品質與護理師工作權益，若僅以單一病房計算護病比，將產生「相當大的衝擊」。

雙北交通乘車碼開放Line Pay Money 使用者曝這一點「被後面的人白眼」

雙北大眾運輸從1月3日開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，即日起LINE Pay Money也加入行列。北捷表示，即日起至6月30日止，台北捷運與電子支付業者推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，使用乘車碼搭乘捷運，月月都可抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。

新生兒恐跌破9萬人！產科掀倒閉潮 「生一胎健保只給4萬根本不夠」

台灣少子化危機持續惡化，醫界憂心，若政府再不提高產科給付，未來恐不只「沒人想生」，更可能演變成「有孕婦卻沒地方生」的困境。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，今年全台新生兒數恐跌至9萬至9萬5000人，產科醫療機構已面臨嚴重經營壓力，去年全台更有23家婦產科診所關閉，約占接生機構一成。

藍綠拋敬老福利加碼 學者指「不能只拚敬老卡」：部分長者根本走不出門

新北市65歲以上長者人口即將突破82萬人，藍綠新北市長參選人近期也陸續拋出高齡福利政見，搶攻銀髮族選票。國民黨參選人李四川主張將敬老卡每月600點中的300點「悠遊卡化」，擴大至生活消費使用；民進黨參選人蘇巧慧則喊出敬老卡加碼至1000點、全年累計使用，並提出假牙補助等政策。不過，學者及基層社區工作者認為，高齡政策不能只停留在「加點數」，部分高齡、失能長者甚至「根本走不出門」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。