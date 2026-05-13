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55歲警休假運動突OHCA 安泰醫院「低溫療法」挽救腦功能

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣內埔警分局組長55歲曾姓男子（前排中）日前休假運動時突昏倒OHCA，送往東港安泰醫院急救後開刀後，接續採用「低溫療法」保護腦功能，成功恢復意識、腦功能正常，術後第12天順利拔管，現已清醒。圖／東港安泰醫院提供
屏東縣內埔警分局組長55歲曾姓男子（前排中）日前休假運動時突昏倒OHCA，送往東港安泰醫院急救後開刀後，接續採用「低溫療法」保護腦功能，成功恢復意識、腦功能正常，術後第12天順利拔管，現已清醒。圖／東港安泰醫院提供

屏東縣內埔警分局55歲兩線二星曾姓組長日前休假運動時，突然昏倒OHCA（失去呼吸心跳），經119救護人員急救後送往東港安泰醫院，院方啟動心血管急救團隊，緊急心導管手術置放心臟支架，術後再接續採用「低溫療法」保護腦功能，成功讓患者恢復意識、腦功能正常，術後第12天順利拔管，現已清醒住院中。

55歲曾姓組長日前休假運動突倒地失去意識，民眾通報119。救護人員到場時，患者已無呼吸與脈搏，是典型的院外心跳停止OHCA個案，經緊急心肺復甦術CPR及自動體外電擊器AED執行電擊後火速送醫。

患者到院後，安泰醫院心血管團隊接手，檢查為急性心血管問題，隨即安排心導管室緊急手術置放心臟支架。由於病患術後仍處於深度昏迷狀態，昏迷指數3分，醫療團隊評估，立即啟動「低溫療法」，希望降低腦部缺氧後的損傷風險，提升存活率與神經功能恢復機會。

安泰醫院心臟內科醫師邱威智說，人體腦部在缺乏血流供應4分鐘後，即可能開始產生缺氧性傷害；若超過10分鐘，往往容易造成不可逆腦部損傷。「低溫療法」核心目的，便是在病患恢復循環後，降低腦部因再灌流所引發「再灌注損傷（Reperfusion Injury）」。

邱威智指出，當腦部重新獲血流供應時，可能因自由基大量活化及腦部水腫，造成所謂「再灌注效應」，進一步加重神經細胞傷害。低溫治療透過降低體溫，使腦部代謝需求下降，減少腦水腫及再灌注損傷，大幅提高腦功能恢復可能性。

安泰醫院表示，此次個案從到院前急救、心導管手術到重症加護治療，全程均處於深度昏迷狀態，符合低溫療法適應症。醫療團隊照護12天，患者不僅成功甦醒，更恢復至GCS滿分15分，腦部功能幾乎完全恢復正常，讓醫護團隊相當振奮。

邱威智說，院外心跳停止（OHCA）患者本就屬高死亡率族群，尤其需電擊急救的個案，能在送醫後完全恢復清醒與正常腦功能者相當少見。

OHCA 患者

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