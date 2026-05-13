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護病比入法倒數⋯專家要各醫院「不應關床換達標」 籲政府祭2措施

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，醫學中心不但要達標，也應善盡社會責任，不可以關床換取數字達標。本報資料照片。
台台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，醫學中心不但要達標，也應善盡社會責任，不可以關床換取數字達標。本報資料照片。

賴清德總統昨天宣布三班護病比明年5月實施，採醫學中心先行，這讓醫學中心緩衝期「從二年減為一年」。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，現行醫學中心護病比逾9成均已達標，僅少數醫院大夜班尚未達標，呼籲政府落實二項配套，其一是健保總額預算成長率不可低於5%，讓醫院提升財務韌性為護理加薪，此外，為協助各層級醫院總體達標，建議針對假日白班發放獎勵金。

洪子仁分析，總統宣布明年5月20日起從醫學中心開始落實三班護病比，考量現行醫學中心三班護病比達標比率達9成以上，他支持明年醫學中心優先實施三班護病比，「醫學中心為醫療照護龍頭，必須先接受檢視」，且實施情況也可作為後續區域醫院、地區醫院實施護病比時參考，至於爭議最大的計算方式，建議採現行全院、全月平均的作法，為醫療機構保留彈性調度空間。

台灣護理產業工會訴求每一班、每天都要符合三班護病比，醫院經營者日前則提出，應採每一季為單位計算。洪子仁指出，採每日、每班、每病房作法，未靠量科別間差異性，醫界所提的季平均則「太過鬆弛」，建議維持現行計算方式，即全院、每月平均計算，最為務實可行，但他也認同應強化稽查機制，避免醫院不實申報情況發生。

「醫學中心不但要達標，也應善盡社會責任，不可以關床換取數字達標。」洪子仁指出，醫院為負責任團體，且對社會具有影響力，不應利用關床達到三班護病比要求，否則不僅影響病人住院權益，也會引發急診壅塞，剩下一年的準備時間，各家醫院應設法優化護理友善職場環境，讓更多人員留在職場，不僅要讓新人進得來，也要讓現任護理人員留得住。

洪子仁指出，醫學中心三班護病比實施緩衝期從2年變為1年，政府應祭出二項配套，第一是總額預算成長率不能低於5%，讓醫院有足夠財務韌性；第二，除現行夜班獎勵金之外，也應針對白班，尤其連假、假日白班提供津貼補助支持，才不會出現三班護病比獎勵金預算分配後，每位護理師只分到數十元的情況，鼓勵護理人員留任前線，改善整體人力聘任情況。

洪子仁 醫學中心 賴清德

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