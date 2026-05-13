快訊

最美董事！文策院補聘3董事林志玲驚喜入列 理由曝光

Sony Xperia 1 VIII旗艦登場！最貴漲近6千…還會「滾動式調整」定價嗎？官方回應了

不忍了！遭爆被籃籃當成工具人 胡瓜回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

LINE Pay Money「乘車碼」將於5月15日於北捷及雙北公車正式上線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE Pay（7722）旗下電子支付LINE Pay Money宣布「乘車碼」服務將於5月15日於北捷雙北公車正式上線，並自5月15日起推出三重優惠活動回饋用戶，包括以手機開啟乘車碼、使用LINE Pay Money餘額付款，即享LINE POINTS 15%回饋；鼓勵學生族群體驗手機搭乘大眾交通工具的便利，22歲以下族群提供首次使用乘車碼享價值150元優惠券、並提供18歲以下未成年開通帳戶享LINE POINTS 300點優惠，鼓勵大眾體驗乘車碼的便利。

LINE Pay Money乘車碼擴大使用場景，滿足用戶對日常交通「免帶卡、免找零、快速通行」持續提升的需求。LINE Pay Money乘車碼服務上線後，用戶即可以LINE Pay Money餘額付款或LINE POINTS點數支付，以手機開啟乘車碼，搭乘台北捷運、新北捷運環狀線、台北聯營公車或新北市市區公車，都能以更便利且習慣的方式完成支付，也能同享捷運常客優惠及公車捷運轉乘優惠，打造順暢的通勤與移動體驗。

LINE Pay Money表示，繼高雄捷運乘車碼上線後，北捷及雙北公車乘車碼上線再為用戶擴大日常交通生活使用場景，未來也將串聯更多元的支付場景，提供用戶更便利、友善且滿足日常生活消費的電子支付體驗。

北捷 雙北 公車

延伸閱讀

雙北交通乘車碼開放Line Pay Money 使用者曝這一點「被後面的人白眼」

LINE Pay公布第1季財報出爐 電子支付業務4月轉盈

LINE Pay 第1季每股純益1.97元 鴻呈1.58元

安聯00402A預購開跑！LINE Bank 搶先全台11日上線

相關新聞

最美董事！文策院補聘3董事林志玲驚喜入列 理由曝光

文策院今日發布林志玲、劉思銘、陳湘琪三位新任董事名單。三位新任董事分別深耕流行文化、跨媒體科技與藝術電影領域，各具豐厚的產業實績與國際視野，將為董事會注入多元專業觀點，協助文策院深化臺灣文化內容的產業化與國際化路徑。

明年實施三班護病比 台大「準備好了！」但盼1加碼

賴清德總統昨天宣布三班護病比116年5月分階段實施，衛福部長石崇良指出，將採「醫學中心先行」。台北榮總醫院曾在護理職場典範獎項中，被點出護理人力不足，院長陳威明強調，護病比若不採全院平均，恐導致衝擊。醫院龍頭台大醫院則已「準備好了」，醫務秘書陳彥元指出，該院提早啟動人力補充措施，利用經費提供各項獎勵，若按目前院內人力換算，已符合三班護病比。

三班護病比明年520上路 北榮院長：若採「此制度」恐有衝擊

立法院日前三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比將於「醫療機構設置標準」規範，衛福部長石崇良擬定給予兩年緩衝期，引爆護理團體不滿。賴清德總統昨緊急宣布，三班護病比將於明年520起分階段實施。石崇良表示，醫學中心先行。對此，台北榮總院長陳威明建議，三班護病比應以全院平均護病比作為計算方式，兼顧醫療品質與護理師工作權益，若僅以單一病房計算護病比，將產生「相當大的衝擊」。

雙北交通乘車碼開放Line Pay Money 使用者曝這一點「被後面的人白眼」

雙北大眾運輸從1月3日開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，即日起LINE Pay Money也加入行列。北捷表示，即日起至6月30日止，台北捷運與電子支付業者推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，使用乘車碼搭乘捷運，月月都可抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。

新生兒恐跌破9萬人！產科掀倒閉潮 「生一胎健保只給4萬根本不夠」

台灣少子化危機持續惡化，醫界憂心，若政府再不提高產科給付，未來恐不只「沒人想生」，更可能演變成「有孕婦卻沒地方生」的困境。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，今年全台新生兒數恐跌至9萬至9萬5000人，產科醫療機構已面臨嚴重經營壓力，去年全台更有23家婦產科診所關閉，約占接生機構一成。

微波烹調不健康？醫：比油炸、燒烤安全 「少1動作」才需擔心

「微波食物會致癌嗎？」這類疑問長年存在，屢屢引發討論。醫師表示，微波本身其實是安全的加熱方式，不僅不會破壞DNA，與燒烤、油炸方式相比，還可能是較少產生有害物質的烹調方法之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。