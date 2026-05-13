LINE Pay Money「乘車碼」將於5月15日於北捷及雙北公車正式上線

LINE Pay（7722）旗下電子支付LINE Pay Money宣布「乘車碼」服務將於5月15日於北捷及雙北公車正式上線，並自5月15日起推出三重優惠活動回饋用戶，包括以手機開啟乘車碼、使用LINE Pay Money餘額付款，即享LINE POINTS 15%回饋；鼓勵學生族群體驗手機搭乘大眾交通工具的便利，22歲以下族群提供首次使用乘車碼享價值150元優惠券、並提供18歲以下未成年開通帳戶享LINE POINTS 300點優惠，鼓勵大眾體驗乘車碼的便利。

LINE Pay Money乘車碼擴大使用場景，滿足用戶對日常交通「免帶卡、免找零、快速通行」持續提升的需求。LINE Pay Money乘車碼服務上線後，用戶即可以LINE Pay Money餘額付款或LINE POINTS點數支付，以手機開啟乘車碼，搭乘台北捷運、新北捷運環狀線、台北聯營公車或新北市市區公車，都能以更便利且習慣的方式完成支付，也能同享捷運常客優惠及公車捷運轉乘優惠，打造順暢的通勤與移動體驗。

LINE Pay Money表示，繼高雄捷運乘車碼上線後，北捷及雙北公車乘車碼上線再為用戶擴大日常交通生活使用場景，未來也將串聯更多元的支付場景，提供用戶更便利、友善且滿足日常生活消費的電子支付體驗。