九如鄉農會種出超大地瓜 「重3公斤像抱嬰兒」秘訣曝光

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文率領屏北社區大學農業無毒班學員們，不斷嘗試創新，將台農57號地瓜與日本的栗子地瓜雜交後，搭配北玄農場調製的營養液，種植出超大地瓜，「九如鄉農會1號地瓜」，有3公斤重，龔泰文形容，「宛若抱著新生嬰兒」，口感綿密，一上架農會超市，幾乎天天補貨，超熱銷。

龔泰文說，關鍵在於北玄農場調製「營養液」，由魚粉分解蛋白質，加入18種胺基酸、還有微量元素，調合而成的黃金比例，可以提升作物生長、抗病、增甜。

龔泰文說，九如鄉農會1號地瓜，重量最重有3公斤，平均每顆約2公斤以上，且都有做殘留毒物檢測均為零檢出。

「讓土地充分收到利用！」龔泰文說，九如鄉農民多種植檸檬、瓜果、小黃瓜、絲瓜等，當種植太久後，土地疲乏，不好種，這時可以輪作改種一季地瓜，地瓜約三個月到四個月。

龔泰文說，農會除幫農民找通路，也可以幫農民育種，找出抗病、省工，也因應季節氣候變化，育種較好種植的品系，也可以增加農民收益。

「農會也可以做出高端品質的形象與改良！」龔泰文說，農會在肥培管理突破，改變以往合理施肥安全用藥觀念，強調「精準施肥、精準用藥」的農業管理，他的田區中還有種植約20多種不同作物，實驗教學。

「栽培用肥料控制品質與體積大小，這對根莖蔬菜類是非常有挑戰！」龔泰文說，大小不是問題，重點是種植這麼大品質還可以這麼好吃，「口感綿密關鍵也是來自於肥料」，肥培運用影響品質，若要種植超大顆地瓜需要4個月，較小的話需約3個月就可以採收。

龔泰文說，九如鄉農會1號地瓜，超市販售1台斤60元。常見的台農57號地瓜，價格1台斤40元。日本的栗子地瓜，較難種植，價格約在1台斤70元。大地瓜的價格，比一般地瓜價格翻了3倍以上，目前種植約2分地，可以採收到7月。

超市上架「九如鄉農會1號地瓜」品項寫著「大蕃薯」，龔泰文說，消費者反映不錯，口感綿密，改變大家對於大是口感粗的刻板印象，一上架就很快被搶空，幾乎天天補貨。

台農57號地瓜與日本的栗子地瓜雜交育種「九如鄉農會1號地瓜」，最重逾3公斤。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉會超市販售的超大地瓜，是由台農57號地瓜與日本的栗子地瓜雜交育種，口感綿密。記者劉星君／攝影