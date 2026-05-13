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最美董事！文策院補聘3董事林志玲驚喜入列 理由曝光

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最美董事！文策院補聘3董事林志玲驚喜入列 理由曝光

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文策院今日發布林志玲擔任新任董事。圖／文策院提供
文策院今日發布林志玲擔任新任董事。圖／文策院提供

文策院今日發布林志玲、劉思銘、陳湘琪三位新任董事名單。三位新任董事分別深耕流行文化、跨媒體科技與藝術電影領域，各具豐厚的產業實績與國際視野，將為董事會注入多元專業觀點，協助文策院深化臺灣文化內容的產業化與國際化路徑。

董事長王時思表示，在全球文化內容產業加速重組的當下，臺灣的競爭力在於土地孕育出的感性底蘊與原創力，而三位新任董事在各自專業領域的實踐經驗與國際觀察，正是文策院現階段最需要的力量。期待透過新任董事的加入，提升專業能量，聯手深化臺灣內容的國際布局。

新任董事林志玲縱橫亞太娛樂圈逾二十年，以模特兒、演員與主持人的多重身份，成為台灣流行文化輸出海外最具代表性的指標人物。近年來，她持續投入臺灣創作生態，於 2025 TCCF 創意內容大會首度與文策院合作設立「林志玲未來力量獎」，扶持多部優秀作品。讓「志玲姐姐」的力量不僅在舞台上發光，更轉向幕後支持更多臺灣內容站上舞台、登上螢幕，向全世界發光。

長年跨足流行音樂、電視節目與戲劇製作及 VR 沉浸式內容開發的劉思銘，是臺灣推動文化科技結合內容產業的先行者。劉思銘表示，台灣創作者對情感細節的敏銳捕捉，是在沉浸式內容領域難以被取代的優勢，未來將協助產業將此項特點轉化為具體的國際競爭力，將台灣的科技優勢融入文化內容敘事中，呈現更具穿透力與擴散力的打造獨特的臺灣文化內容形式。

曾獲得金馬獎最佳女主角殊榮的陳湘琪，是台灣藝術電影領域最具代表性的演員之一。長年參與國際合製計畫的她，作品足跡遍及柏林、釜山等各大頂尖影展，其內斂且令人深刻的表演在國際場域享有盛譽。其成就不僅是台灣演藝界的重要資產，同時更將自身的經驗轉化成為影視藝術之學術教育的內容，是演藝界的典範。

文策院表示，文策院自成立以來，始終扮演國家級文化內容產業加速器的關鍵角色，致力將臺灣豐富的原創能量轉化為市場價值。此次藉由三位新任董事的加入，更強化了文策院在品牌國際化、文化科技應用，以及藝術內容深度推動的決心，相信藉由流行文化、藝術、科技面向的提升，更能接軌國際量能，帶動台灣文化內容產業轉型，達成拓展全球市場的目標任務。

陳湘琪 林志玲 文策院

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