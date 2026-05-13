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我國與英國NICE續簽合作協議 深化台英醫療政策合作

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
為持續強化我國以科學實證為基礎的醫療決策模式，在衛福部見證下，健保署與醫藥品查驗中心今年5月11日與英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）續簽合作協議，展開新一階段台英醫療科技評估合作。圖／衛福部健保署提供
為持續強化我國以科學實證為基礎的醫療決策模式，在衛福部見證下，健保署與醫藥品查驗中心今年5月11日與英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）續簽合作協議，展開新一階段台英醫療科技評估合作。圖／衛福部健保署提供

為持續強化我國以科學實證為基礎的醫療決策模式，在衛福部見證下，健保署與醫藥品查驗中心今年5月11日與英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）續簽合作協議，展開新一階段台英醫療科技評估合作，將結合我國國家醫療科技評估中心行政法人立法，全面推動創新醫療的科技評估架構、醫療數位轉型、醫療科技人才培育與導入社會觀點決策。

NICE為全球醫療科技評估機構的重要典範，以其嚴謹、實證導向且透明的醫療科技評估方法聞名，並在全球醫療科技評估方法學的發展上居於領導地位。我國於2023年5月於衛福部長石崇良擔任健保署長任內，與NICE簽訂合作協議後，已成功將多項國際經驗轉化為在地政策工具。

其中包含參考英國「癌症藥品基金」機制，推動我國癌症新藥暫時性支付專款，建立兼顧病人新藥可近性與健保財務永續性的彈性；同時積極推動設立行政法人國家醫療科技評估中心，目前相關法制作業已進入立法院審議階段。

本次合作協議為配合我國醫療科技評估未來發展方向，規畫2026年至2028年3年合作重點，聚焦於四大政策主軸。包括強化創新醫療科技評估與給付制度，將精進暫時性支付與再評估制度，建立高價創新療法，如基因與細胞治療的HTA評估架構，以有效管控長期醫療效益的不確定性。

在癌症數位治理經驗分享方面，雙方分享如何透過癌症治療數位轉型，推動FHIR國際標準格式，以加速事前審查及建立真實世界癌症治療效益動態評估機制。而培育專業人才並深化國際合作上，透過教育訓練、專家交流及資訊網絡合作，持續提升我國HTA專業能力。至於，在導入社會觀點方面，應強化醫療、長照與社會照護資源整合與政策評估能力。

石崇良表示，藉由推動成立行政法人國家醫療科技評估中心，並與國際頂尖HTA組織結盟，將進一步強化以科學實證基礎的衛生福利決策架構，實踐健康台灣的政策承諾；並期許未來我國能在亞太及全球HTA網絡扮演關鍵角色。

健保署長陳亮妤說，透過與國際HTA頂尖機構NICE的持續合作，將進一步強化我國健保醫療科技評估、給付制度與醫療資訊數位化三者整合，提升醫療數據治理效能，並促進醫療資源的合理配置，確保全民健保制度的永續發展。

健保署 衛福部 英國

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