雙北交通乘車碼開放Line Pay Money 使用者曝這一點「被後面的人白眼」

雙北大眾運輸從1月3日開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，即日起LINE Pay Money也加入行列。北捷表示，即日起至6月30日止，台北捷運與電子支付業者推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，使用乘車碼搭乘捷運，月月都可抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。

公運處表示，僅需透過手機即可完成車資支付，減少忘記攜帶實體票卡或面臨餘額不足的困擾。多元支付服務加入後，民眾可依自身使用習慣選擇支付方式，整合生活消費與交通支付需求，更符合數位生活宗旨。

公運處表示，如悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay，使用LINE Pay Money交通乘車碼搭乘台北市、新北市公車及北捷，也可享有現行捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及台北市幹線公車轉乘優惠，但前、後運具需使用相同的電子支付方式，並於1小時內直接轉乘才能享有轉乘優惠。

另外，轉乘優惠回饋方式參考TPASS 2.0，預計於交通行為發生後，次一月的28日前逐月回饋至民眾電子支付錢包。

使用iPhone 並以交通乘車碼搭乘捷運的陳姓民眾認為，雖然說儲值很方便，不到十秒鐘的時間，但有時候顯示出畫面時，不曉得什麼原因會跳掉或者感應不良，特別是尖峰時間進出閘門「萬一沒嗶到，就會等著被後面的人白眼。」希望能加強頁面的流暢度。