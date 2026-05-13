綠色旅遊低碳永續 新北打造減碳觀光

綠色旅遊正夯，新北市觀旅局今天市政會議中，以「綠色旅遊・低碳永續」為題專題報告，觀光旅遊局局長楊宗珉表示，面對全球氣候變遷與2050淨零碳排目標，新北推動觀光新型態，以「綠色・減碳・行動・共好」四大核心主軸，建構兼顧環境永續與產業發展的低碳旅遊新體系，致力引領新北走向更友善環境的永續旅遊城市。

在「綠色」實踐層面，觀旅局依循環境部準則，逐步推動「淨零綠生活」旅遊體系，新北境內擁有豐富的生態景觀與文化資源，包含鹿角溪人工濕地、臺北水源特定區環境教育學習中心等環境教育設施，以及十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、客家文化園區、新北美術館等在地文化場域，皆是推動綠色旅遊的重要內涵。

楊宗珉說，觀旅局整合環保餐廳資源，輔導在地旅宿取得環保標章認證，推出「上山下海E宿新北打卡趣」活動，設置數十處以上電子集章點位，融入淡江大橋、三鶯美術館等主推景點路線，鼓勵遊客深度探索新北，此外，也攜手金級環保標章旅行業者共同推廣綠色遊程。未來觀旅局將持續深化各項資源串聯，逐步增加本市綠色觀光路線，讓低碳觀光逐步融入旅遊體驗之中。

在「減碳」方面，觀旅局所推出的綠色遊程，委由專業機構針對旅遊過程進行完整碳足跡初算與核算，涵蓋遊程設計、交通運輸、餐飲及活動體驗等週期各環節。計算結果顯示，每位參與綠色低碳遊程的旅客，相較自行用私家車旅遊，可減少約10公斤碳排放量，對於旅遊過程中不可避免的剩餘碳排，觀旅局進一步透過碳權交易所購買國際認證碳權，抵消碳排放量，讓每位參與旅客均可獲得專屬碳抵消證明，真正實踐「碳排看得見、減碳做得到」的永續旅遊理念。

觀旅局2025年已推出三條兼具低碳永續與在地文化深度的綠色旅遊路線，涵蓋水源茶香坪林漫遊、鐵道綠跡雙溪猴硐人文走讀、藝境三鶯時光慢旅，今年將再推出三鶯捷運文化之旅、碧潭烏來山水漫遊及淡水水岸淡江大橋人文之旅，全面串聯新北山海城河多元地景。

觀旅局也透過跨單位合作，將低碳觀光與亮點建設及活動進行整合，結合瑞三鑛業整煤廠第二期修復工程，利用3D數位修復展示為遊客提供沉浸式的產業文化導覽；配合淡江大橋即將通車，規畫於金色水岸設置知名IP聯名集章裝置，並開駛「青春山海線景觀雙層巴士」低碳暢遊北海岸。同時持續推動「微笑山線寶石集章」 與「定向越野三鶯場」，引導旅客善用大眾綠能運輸系統，以健行與步行方式親近自然，減少旅遊對環境的負荷。

觀旅局將持續推動公私部門旅遊減碳的實踐，推薦企業將傳統員工旅遊導入融入減碳的綠色遊程，並提供公部門實踐綠色旅遊的首選，有機會透過結合各區里鄰、學校教育及社團旅遊，分別融入社區環保扎根、校外低碳教育及樂齡輕量遊程，讓綠色旅遊理念深入各年齡層，同時透過協助旅行社設計具標章認證之綠色旅遊、串接環保餐廳與在地小農，逐步建構完善的新北市綠色觀光供應鏈，讓每一次旅行都成為實踐永續共好的具體行動。