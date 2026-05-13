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館舍整修展覽更新 竹市眷村博物館重新開館

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府規畫眷村博物館館舍整建工程，於今天完工啟用，並同步推出常設展「時光永雋：新竹眷村生活物語」及特展「從滋味到風味－新竹眷村飲食記憶」。記者王駿杰／攝影
市府規畫眷村博物館館舍整建工程，於今天完工啟用，並同步推出常設展「時光永雋：新竹眷村生活物語」及特展「從滋味到風味－新竹眷村飲食記憶」。記者王駿杰／攝影

新竹眷村博物館成立於2002年，是全台首座以眷村文化為主題的博物館，市府規畫館舍整建工程，2024年初動工，於今天完工啟用，並同步推出常設展「時光永雋：新竹眷村生活物語」及特展「從滋味到風味－新竹眷村飲食記憶」。市長高虹安說，市府透過軟硬體全面升級，打造更完善且專業的典藏與展示空間，帶領民眾走進新竹市深厚的眷村歷史與生活記憶，感受眷村文化的人情溫度與時代風華。

高虹安表示，新竹市曾列管47處眷村，密度居全台前段班，是台灣眷村發展的重要城市之一。由於過去肩負特殊戰略地位，駐紮軍種以空軍為主，形塑出新竹獨特的眷村文化與生活樣貌。眷村文化不僅見證時代變遷，更承載許多家庭與世代共同的生活記憶，此次眷村博物館歷經整建蛻變，不僅象徵新竹眷村文化的再生與延續，也期待透過「眷村有光、鄰里有情」的精神，為城市注入更多人文溫度，持續打造科技與人文並重的幸福城市。

文化局長王翔郁表示，新竹市眷村博物館整建工程除完成建築結構與防水改善外，也同步更新消防、空調及照明系統，並優化館內參觀動線，提升整體觀展品質。戶外空間則拆除部分圍籬、改善景觀環境與步行動線，讓社區居民更容易親近博物館，進一步拉近眷村文化與市民生活的距離，打造兼具展示、休憩與交流功能的公共文化空間。

文化局表示，常設展「時光永雋：新竹眷村生活物語」以館藏文物及眷村居民口述歷史為核心，重現眷村日常生活樣貌，從戰後遷徙、居住空間到鄰里互動，呈現眷村特有的生活文化與情感連結，並透過多元展示手法營造沉浸式觀展體驗，引領觀眾感受眷村時代氛圍。

特展「從滋味到風味──新竹眷村飲食記憶」則展出新竹眷村特有的飲食器具與特色菜品，並透過影像紀錄介紹在地眷村美食店家及其背後故事。展覽結合實體文物、影像紀錄與互動體驗，引導觀眾從味覺記憶出發，進一步理解飲食文化背後的歷史脈絡與情感記憶。

文化局補充，眷村博物館將於5月16日辦理沉浸式互動導覽、絹印體驗及眷村遊戲等系列活動，現場也特別推出開幕紀念章，歡迎民眾前來集章體驗。未來將持續規畫多元推廣活動，串聯在地文化資源，打造兼具展示、學習與交流功能的文化平台。

新竹市眷村博物館開館時間為每周二至周日9時至17時，歡迎民眾踴躍前往參觀，一同走進眷村記憶，感受新竹獨特的人文風景。更多活動資訊請關注「新竹市文化局」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/culture.hccg)。

市府規畫眷村博物館館舍整建工程，於今天完工啟用，並同步推出常設展「時光永雋：新竹眷村生活物語」及特展「從滋味到風味－新竹眷村飲食記憶」。記者王駿杰／攝影
市府規畫眷村博物館館舍整建工程，於今天完工啟用，並同步推出常設展「時光永雋：新竹眷村生活物語」及特展「從滋味到風味－新竹眷村飲食記憶」。記者王駿杰／攝影

市府規畫眷村博物館館舍整建工程，於今天完工啟用，並同步推出常設展「時光永雋：新竹眷村生活物語」及特展「從滋味到風味－新竹眷村飲食記憶」。記者王駿杰／攝影
市府規畫眷村博物館館舍整建工程，於今天完工啟用，並同步推出常設展「時光永雋：新竹眷村生活物語」及特展「從滋味到風味－新竹眷村飲食記憶」。記者王駿杰／攝影

眷村 高虹安 新竹

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