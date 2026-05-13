影／南投焚化爐空汙模擬挨轟「嚴重低估」 環團將赴監院陳情

南投名間焚化爐興建案今續開二階環評範疇界定會議，名間鄉長陳翰立抨擊焚化爐影響當地經濟，環團質疑環保局以錯誤模式模擬空汙，嚴重低估對茶產業汙染，將率眾赴監察院陳情。環保局允諾，將納入網格法、軌跡法兩模式模擬比對汙染。

南投縣政府昨、今兩天召開名間焚化爐二階環評範疇界定會議第5次延會，環團及反焚化爐自救會抗爭行動持續，今手持茶苗召開會前記者會抨擊，環保局選用不合理的空汙模擬模式，錯誤模擬焚化爐的汙染影響，嚴重低估對茶產業的衝擊。

監督施政聯盟召集人陳椒華指出，名間焚化爐案使用AERMOD模式模擬卻是選定3069公尺尺丘的「地形假山」，並採用田中氣象測站資料，不符合該焚化爐地形環境條件，也無法提供焚化爐汙染物的正確模擬汙染落點，將赴監察院陳情。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，AERMOD是基於美國平坦地形開發的簡易高斯模式，但南投是由高山丘陵谷地與盆地等多樣地形構成複雜氣象場域，該模式有所不足，且以田中測站作為基礎氣象資料，錯誤且不合理，模擬結果不具代表性。

名間鄉長陳翰立則痛批焚化爐已衝擊當地經濟，他說，名間要蓋焚化爐已造成茶產業市場預期心理，以前冬茶茶菁尾聲每台斤可達32至35元，但去年底跌至28元，今年初更掉到剩23元，就連民眾看房也著眼焚化爐進度，最後打退堂鼓。

會議中，抗爭民眾訴求優先討論選址替代方案，但會議主席程淑芬表示先前決議各項目審查後再進行討論，但民眾仍擔憂放最後恐淪「過水」，雙方僵持不下，有人跳上桌，也有人衝向主席台，警方及環保局則動員攔阻，場面一度混亂。

針對環團質疑以不當模式錯誤模擬汙染，環保局長李易書表示，環境部規範可進行空汙模擬有AERMOD高斯、網格法、軌跡法3種模式，先選用AERMOD模式模擬，但考量外界對該模式有所疑慮，也將納入網格法及軌跡法進行模擬比對。

名間焚化爐興建案今續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾衝向主席台要求優先討論選址替代方案，場面混亂。記者賴香珊／攝影

環團質疑南投縣環保局以錯誤模式模擬焚化爐空汙，嚴重低估對茶產業汙染，將率眾赴監察院陳情。記者賴香珊／攝影

環團質疑南投縣環保局以錯誤模式模擬焚化爐空汙，嚴重低估對茶產業汙染，將率眾赴監察院陳情。記者賴香珊／攝影

環團質疑南投縣環保局以錯誤模式模擬焚化爐空汙，嚴重低估對茶產業汙染，將率眾赴監察院陳情。記者賴香珊／攝影