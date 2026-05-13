醫學中心遭鎖定明年實施三班護病比 台大喊「準備好了！」盼獎勵加碼

賴清德總統昨天宣布三班護病比116年5月分階段實施，衛福部長石崇良指出，將採「醫學中心先行」。台北榮總醫院曾在護理職場典範獎項中，被點出護理人力不足，院長陳威明強調，護病比若不採全院平均，恐導致衝擊。醫院龍頭台大醫院則已「準備好了」，醫務秘書陳彥元指出，該院提早啟動人力補充措施，利用經費提供各項獎勵，若按目前院內人力換算，已符合三班護病比。

陳彥元指出，在總統宣布三班護病比明年實施之前，台大醫院已設法盡量降低衝擊，已達成三班護病比標準，作法是利用院內經費及健康台灣深耕計畫經費提供各項獎金，針對院內各職類醫事人員提高聘任比率，「隨時均努力招募」，獎金類別包括新人留任獎金等，依不同專業類別及留任時間長短，分留任1至3年，提供不同獎金額度。

台大醫院另針對較缺人的單位提供「激勵獎金」。陳彥元指出，院方持續監測院內人力流動情況，真若發現相同專業在特定單位流失率較高，便會祭出「激勵獎金」，盼吸引更多人員投入，不過，護理人力留任「不只要考慮錢」，院方針對護佐聘任、衛教機器人導入等均持續著力，盡可能提供經費，盼減輕第一線護理人員工作負擔。

不少醫療機構經營者，擔心三班護病比實施後醫院需關床。陳彥元指出，開床與否與醫院護理人力有關，醫療機構「最配合政策指示」，預期各自出招補足人力，強化人力招募、留用措施，已台大醫院而言，為避免護理人員壓力過大，若透過管道發現護理師有離職可能，對單位有所抱怨或明顯心情不佳時，會循機制關懷，「盼兼顧心理、社會面向留住護理師，讓醫院運作順暢服務病人。」

「人力狀況時時都在改變，若依現行人力評估，台大醫院已準備好了！」陳彥元指出，三班護病比執行後是否還有其他議題需處理，目前尚不可預測，醫院利用院內外資源補足人力，也希望政府持續投入獎勵資源，既有的護理夜班獎金、三班護病比達標獎金等應持續發放，「甚至應該加碼」，三班戶病比導致壓力是醫學中心共同心聲，「盼政府投入資源，讓醫院能服務更多病人。」