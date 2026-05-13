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我國參與WHA活動首次由雙部長率團 次長呂建德：成果一定讓國人有感

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣醫界聯盟基金會舉行「「揚帆世衛：台灣人有權利走向世界」2026年WHA行前記者會。衛福部次長呂建德（右二）說，此屆WHA我國將首次由衛福部、外交部雙部長率團前往，參與場外論壇及活動，屆時雙邊與多邊會談成果一定會讓國人有感。記者沈能元／攝影
台灣醫界聯盟基金會舉行「「揚帆世衛：台灣人有權利走向世界」2026年WHA行前記者會。衛福部次長呂建德（右二）說，此屆WHA我國將首次由衛福部、外交部雙部長率團前往，參與場外論壇及活動，屆時雙邊與多邊會談成果一定會讓國人有感。記者沈能元／攝影

世界衛生組織（WHO）5月18日將於瑞士日內瓦舉辦第79屆世界衛生大會（WHA），我國將首次由衛福部、外交部雙部長率團前往，參與場外論壇及活動。台灣醫界聯盟基金會今舉行「「揚帆世衛：台灣人有權利走向世界」2026年WHA行前記者會。今參與記者會的衛福部次長呂建德說，雙部長會議籌備已久，屆時雙邊與多邊會談成果一定會讓國人有感。

今天記者會上，外交部次長陳明祺、衛福部次長呂建德共同出席，說明台灣今年在WHA的活動亮點，將舉辦首屆「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」與4場國際論壇，可望首度由外交部長林佳龍、衛福部長石崇良共同出席。這次產業展共有31家醫療院所，包括台大、北榮、中榮等，還有宏基等重要的醫療廠商共同參與。

呂建德表示，此次前進WHA不採悲情訴求，是展現台灣堅強的實力，包括全民健保的覆蓋率已高達99.98%、消除C肝已於2030年前達標，以及「健康台灣」的「三高防治888計畫」與癌症防治成果，與結合AI的精準醫療等，向世界證明台灣可以做出貢獻，且這次官方參與WHA為雙部長會議，希望能對外展現台灣的醫療實力。

呂建德說，這一次不僅是外交部與衛福部，同時也是跨黨派，並有一個雙部長會議，其實已經籌畫很久，針對智慧醫療，怎麼樣對於全世界來展現台灣的醫療實力，做了很多的討論。

對於林佳龍屆時是否會參與雙邊與多邊會談，陳明祺說，目前規畫石崇良一定會與會，至於林佳龍是否參與仍在研議中，很快就會知道答案，這是首次嘗試用一個充滿自信、用快樂揚帆的想法，希望透過有創意的方式增加國際參與。

至於此次將與多少國家進行雙邊、多邊會談？呂建德說，目前不便透露，除了與友邦之外，也有愈來愈理念相近國家希望與台灣交朋友，相關成果一定會讓國人有感。

陳明祺強調，聯合國大會2758號決議與WHA25-1號決議均未提及台灣，不能以此排除台灣參與WHO在內的所有聯合國體系與其他多邊機制，只有納入台灣才能落實不遺漏任何人（leave no one behind）理念，唯有不遺漏任何人才能確保全球衛生防疫體系，不會出現缺口與漏洞。

WHA 呂建德 衛福部

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