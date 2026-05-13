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北市大清消！議員曝「私有地」髒亂恐成破口 市府：跨局處到場處理

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
近日鼠患議題延燒，北市也進行12行政區大清消，然而私領域環境髒亂，卻成為環境破口，有議員接獲陳情，有長者長年居住在老鼠亂竄、垃圾堆的髒亂環境，周邊民眾反映環境髒亂，快要受不了。圖／議員陳怡君辦公室提供
近日鼠患議題延燒，北市也進行12行政區大清消，然而私領域環境髒亂，卻成為環境破口，有議員接獲陳情，有長者長年居住在老鼠亂竄、垃圾堆的髒亂環境，周邊民眾反映環境髒亂，快要受不了。圖／議員陳怡君辦公室提供

近日鼠患議題延燒，北市也進行12行政區大清消，然而私領域環境髒亂，卻成為環境破口，有議員接獲陳情，有長者長年居住在老鼠亂竄、垃圾堆，周邊民眾反映環境髒亂，快要受不了，但因涉及私人土地，政府能規範有限，「這樣公共環境打掃在乾淨也沒有用」呼籲市府想辦法解決。環保局強調，相關問題有既有程序，由區公所主政，邀集相關單位協助環境清潔。

陳怡君接獲陳情，大同區一名80幾歲長者因精神狀況有問題，長達二十幾年來都跟垃圾蟑螂、老鼠睡在一起，民宅外堆滿雜物，市府相關單位也無法進入協助處理，「甚至住家旁花圃就有4、5個鼠洞」他的家就成為老鼠的庇護所，僅管鄰居再怎麼維護環境，也無法改變老鼠侵入家中事實，也讓周遭住戶也崩潰多年。

陳怡君也指出，中山區有一戶住戶疑似屯物症抑或無人管理的私人產權，住家垃圾從一樓堆積到二樓，除成為髒螂老鼠的溫床外，若不幸成為治安死角著火，大批家具垃圾成為助燃處，相當危險；而公共區域同樣也有衛生死角，建國北路一處橋下，走到停車場的一塊空地除了滿地狗屎外，甚至還有「落難」神明雕像擺放於此，民眾每走一步都要小心翼翼。

陳表示這些看似都是個案，但台北市有很多公私領域，都暗藏衛生死角，市長蔣萬安雖日前才宣布要做12行政區大清消，但說白了就是，「再一次例行性的大掃除」根本毫無新意，呼籲市府，應全面落實環境清消與公衛治理。

民政局表示，公共區域部分會和權管單位了解後來處置。針對私領域衛生影響公安問題，環保局長徐世勳表示，私宅部分都有固定程序，由區公所主政邀集相關單位到現場，包含社會局、衛生局等依權責處理，後續也會來瞭解相關狀況。

近日鼠患議題延燒，北市也進行12行政區大清消，然而私領域環境髒亂，卻成為環境破口，有議員接獲陳情，有長者長年居住在老鼠亂竄、垃圾堆的髒亂環境，周邊民眾反映環境髒亂，快要受不了。圖／議員陳怡君辦公室提供
近日鼠患議題延燒，北市也進行12行政區大清消，然而私領域環境髒亂，卻成為環境破口，有議員接獲陳情，有長者長年居住在老鼠亂竄、垃圾堆的髒亂環境，周邊民眾反映環境髒亂，快要受不了。圖／議員陳怡君辦公室提供

近日鼠患議題延燒，北市也進行12行政區大清消，然而私領域環境髒亂，卻成為環境破口，有議員接獲陳情，有長者長年居住在老鼠亂竄、垃圾堆的髒亂環境，周邊民眾反映環境髒亂，快要受不了。圖／議員陳怡君辦公室提供
近日鼠患議題延燒，北市也進行12行政區大清消，然而私領域環境髒亂，卻成為環境破口，有議員接獲陳情，有長者長年居住在老鼠亂竄、垃圾堆的髒亂環境，周邊民眾反映環境髒亂，快要受不了。圖／議員陳怡君辦公室提供

陳怡君 老鼠 蟑螂

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