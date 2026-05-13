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微波烹調不健康？醫：比油炸、燒烤安全 「少1動作」才需擔心

聯合新聞網／ 綜合報導
使用微波爐加熱食物，迅速又方便，已成家庭常備電器之一。圖／AI生成
使用微波爐加熱食物，迅速又方便，已成家庭常備電器之一。圖／AI生成

「微波食物會致癌嗎？」這類疑問長年存在，屢屢引發討論。醫師表示，微波本身其實是安全的加熱方式，不僅不會破壞DNA，與燒烤、油炸方式相比，還可能是較少產生有害物質的烹調方法之一。

醫師梁盛賓在臉書「大花醫師-梁盛賓 激發孩子的生長動能」發文指出，微波屬於非游離輻射，與X光等高能量輻射不同，並不會改變細胞基因，也不會因加熱過程直接產生致癌物。外界會對微波烹調產生疑慮，多半來自對「輻射」一詞的誤解。

他同時指出，微波烹調的一項優勢，在於營養保留率相當高。由於加熱時間較短、熱能能直接深入食物內部，部分營養素流失較少。以蔬菜為例，維生素C保留率可超過九成；相較之下，長時間水煮可能讓70%以上的營養流失。此外，牛奶經微波加熱後，乳鐵蛋白保留率也較傳統熱處理方式高出約12%，殺菌效果也符合國際標準。

他強調，與其擔心微波爐產生幅射危害健康，真正需要注意的其實是「容器材質」。若將塑膠容器放入微波爐加熱，可能釋放雙酚A與鄰苯二甲酸酯等環境荷爾蒙，長期接觸恐增加健康風險，對孩童發育影響尤其值得留意。

梁盛賓也提醒，微波加熱仍有受熱不均、水分較易流失等缺點，建議加熱時適度攪拌食物，並改用玻璃或陶瓷容器，以降低潛在風險。

轉盤 vs 平台式微波爐 加熱方式大不同

另外，根據臉書粉專「約翰家庭百貨」指出，使用微波爐加熱食物時，可依機型不同調整方式以提升受熱均勻度。

．轉盤式微波爐：因微波多為側邊單向發射，透過轉盤旋轉可協助加熱均勻，建議將食物置於轉盤外緣，利用旋轉讓各部位受熱一致。

．平台式微波爐：因微波由底部發射、無轉盤設計，加熱相對平均，但仍建議在加熱過程中途暫停，將食物翻動或攪拌，以避免局部溫度不足。

微波爐 癌症

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