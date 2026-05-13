淘汰蛋鴨新出路 農業部開發…推毛孩點心

為提升蛋鴨產業資源利用效率，農業部畜產試驗所以產蛋率降低的蛋鴨，開發高價值的禽肉條等寵物零食產品，不僅提供淘汰蛋鴨的新應用方向，更順應當前蓬勃發展的寵物經濟，為傳統產業注入新契機。

根據農業部畜禽統計調查，台灣目前在養蛋鴨約189萬隻，一般蛋鴨在產蛋約2年後，因生產效率降低而面臨淘汰。

畜試所指出，這些熟齡老鴨因體型小、肉量有限，導致屠宰效益低，以往未能有效利用，多以化製處理。然而，鴨肉本身仍含有高品質蛋白質及高比例的多元不飽和脂肪酸，且鐵質與維生素含量豐富，具有再利用的潛力。

因此，畜試所研發團隊利用熟齡老鴨搭配白肉雞肉，開發適合寵物嚼食的禽肉條產品。產品製程導入模擬罐頭食品的高溫滅菌技術，確保產品在常溫保存條件下能保持食品安全。成分分析結果顯示，禽肉條的粗蛋白質含量高達42.5%，可提供寵物優良營養補充。

此外，透過潛在業者進行寵物適口性測試，業者表示禽肉條風味十足、對家犬和家貓的適口性佳且接受度高，顯示產品可兼顧寵物營養及咀嚼需求，並具有市場開發潛力。

畜試所表示，未來能進一步延伸開發如肉泥或肉乾等多樣化產品，歡迎有意願業者透過技術移轉與產業合作，協助合作業者建立加工技術，以促進畜禽資源循環利用，為畜禽產業拓展更多元的發展方向。