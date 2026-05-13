快訊

LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

MLB／山本由伸挨3轟失5分 大谷開轟雙安救不了道奇4連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

淘汰蛋鴨新出路 農業部開發…推毛孩點心

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部畜產試驗所以產蛋率降低的蛋鴨，開發高價值的禽肉條等寵物零食產品。圖／聯合報系資料照
農業部畜產試驗所以產蛋率降低的蛋鴨，開發高價值的禽肉條等寵物零食產品。圖／聯合報系資料照

為提升蛋鴨產業資源利用效率，農業部畜產試驗所以產蛋率降低的蛋鴨，開發高價值的禽肉條等寵物零食產品，不僅提供淘汰蛋鴨的新應用方向，更順應當前蓬勃發展的寵物經濟，為傳統產業注入新契機。

根據農業部畜禽統計調查，台灣目前在養蛋鴨約189萬隻，一般蛋鴨在產蛋約2年後，因生產效率降低而面臨淘汰。

畜試所指出，這些熟齡老鴨因體型小、肉量有限，導致屠宰效益低，以往未能有效利用，多以化製處理。然而，鴨肉本身仍含有高品質蛋白質及高比例的多元不飽和脂肪酸，且鐵質與維生素含量豐富，具有再利用的潛力。

因此，畜試所研發團隊利用熟齡老鴨搭配白肉雞肉，開發適合寵物嚼食的禽肉條產品。產品製程導入模擬罐頭食品的高溫滅菌技術，確保產品在常溫保存條件下能保持食品安全。成分分析結果顯示，禽肉條的粗蛋白質含量高達42.5%，可提供寵物優良營養補充。

此外，透過潛在業者進行寵物適口性測試，業者表示禽肉條風味十足、對家犬和家貓的適口性佳且接受度高，顯示產品可兼顧寵物營養及咀嚼需求，並具有市場開發潛力。

畜試所表示，未來能進一步延伸開發如肉泥或肉乾等多樣化產品，歡迎有意願業者透過技術移轉與產業合作，協助合作業者建立加工技術，以促進畜禽資源循環利用，為畜禽產業拓展更多元的發展方向。

寵物 農業部

延伸閱讀

中化人的「寵愛之旅」，用嚴謹的標準照顧你心愛的毛孩

滅鼠藥反害到鳳頭蒼鷹…動保團體：北北基死亡蒼鷹9成2檢出老鼠藥

中山大學突破氫燃料電池技術 通過認證朝量產邁進

吃對油反而更健康？網友熱議五大「好油脂食物」排行榜出爐

相關新聞

三班護病比明年520上路 北榮院長：若採「此制度」恐有衝擊

立法院日前三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比將於「醫療機構設置標準」規範，衛福部長石崇良擬定給予兩年緩衝期，引爆護理團體不滿。賴清德總統昨緊急宣布，三班護病比將於明年520起分階段實施。石崇良表示，醫學中心先行。對此，台北榮總院長陳威明建議，三班護病比應以全院平均護病比作為計算方式，兼顧醫療品質與護理師工作權益，若僅以單一病房計算護病比，將產生「相當大的衝擊」。

醫學中心遭鎖定明年實施三班護病比 台大喊「準備好了！」盼獎勵加碼

賴清德總統昨天宣布三班護病比116年5月分階段實施，衛福部長石崇良指出，將採「醫學中心先行」。台北榮總醫院曾在護理職場典範獎項中，被點出護理人力不足，院長陳威明強調，護病比若不採全院平均，恐導致衝擊。醫院龍頭台大醫院則已「準備好了」，醫務秘書陳彥元指出，該院提早啟動人力補充措施，利用經費提供各項獎勵，若按目前院內人力換算，已符合三班護病比。

這種雲比較會下雨 鄭明典：台灣在尾巴非雨勢最大區域 仍可能受影響

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出色調強化的衛星雲圖，他表示，「這種雲比較會下雨」，頭尖尖的雲型，色階變化比較大的區域比較會下雨，台灣在尾巴，還是可能受雨區影響，但不是雨勢最大的區域。

3月才出事…麵屋一燈再爆食安問題 多名顧客深夜腹瀉「拉到天亮」

麵屋一燈台中勤美店近日爆出疑似食安事件，多名消費者在Threads發文表示，於11日晚間用餐後，隔日凌晨陸續出現腹痛、腹瀉等症狀，包括「凌晨痛醒」、「拉到爆」、「兩天拉了十幾次」，引發網友高度關注，並呼籲儘速就醫及向衛生局通報。

新生兒恐跌破9萬人！產科掀倒閉潮 「生一胎健保只給4萬根本不夠」

台灣少子化危機持續惡化，醫界憂心，若政府再不提高產科給付，未來恐不只「沒人想生」，更可能演變成「有孕婦卻沒地方生」的困境。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，今年全台新生兒數恐跌至9萬至9萬5000人，產科醫療機構已面臨嚴重經營壓力，去年全台更有23家婦產科診所關閉，約占接生機構一成。

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

台灣又一個景點沒落？最近有民眾走訪南投知名景點「猴探井天空之橋」發文感嘆，景區人氣明顯不如以往，當天現場僅見約5名遊客，就連周邊攤販也大多未營業，直呼「一年不如一年」。貼文曝光後，引起不少網友熱議，也釣出導遊坦言「這是個雷點」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。