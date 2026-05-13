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這種雲比較會下雨 鄭明典：台灣在尾巴非雨勢最大區域 仍可能受影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
頭尖尖的雲型，色階變化比較大的區域比較會下雨，台灣在尾巴，還是可能受雨區影響，但不是雨勢最大的區域。圖／取自鄭明典臉書
頭尖尖的雲型，色階變化比較大的區域比較會下雨，台灣在尾巴，還是可能受雨區影響，但不是雨勢最大的區域。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出色調強化的衛星雲圖，他表示，「這種雲比較會下雨」，頭尖尖的雲型，色階變化比較大的區域比較會下雨，台灣在尾巴，還是可能受雨區影響，但不是雨勢最大的區域。

今、明兩天鋒面影響；中央氣象署表示，今天北部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東半部地區及澎湖、金門有零星短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；明天中部以北地區及金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部較大雨勢發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鄭明典 金門 雷雨

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