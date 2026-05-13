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七旬婦感染致主動脈瘤破裂險喪命 微創支架手術搶回一命

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
七旬婦人因感染導致主動脈瘤破裂險喪命，慈濟台北醫院心臟血管外科醫師楊凱文以微創支架手術搶回一命。圖／慈濟提供
七旬婦人因感染導致主動脈瘤破裂險喪命，慈濟台北醫院心臟血管外科醫師楊凱文以微創支架手術搶回一命。圖／慈濟提供

七旬婦人因感染引起發炎導致主動脈瘤破裂險喪命，恰好破裂位置被周圍發炎過的沾黏組織包覆住，所以未發生大出血、休克的情形，醫師透過微創支架手術，封住破裂處，解除致命危機。

73歲張姓婦人先前因腸道發炎住院治療，病況控制後回門診追蹤，在例行性電腦斷層檢查中，意外發現胸部與腹部的主動脈瘤各有一處破裂，情況十分危急，隨即緊急轉送急診，台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文立即進行微創主動脈支架手術，封住破裂處，順利解除致命危機。

慈濟醫療團隊研判婦人是是近期感染導致主動脈瘤破裂，但破裂的兩個位置，恰好被周圍發炎過的沾黏組織包覆住，所以未發生大出血、休克的情形。張婦經治療後感染指數控制良好，目前持續接受抗生素治療及門診追蹤。

楊凱文醫師指出，主動脈瘤屬於退化性病變，通常是血管壁隨著年齡增長逐漸變薄、擴大，若直徑大於5至5.5公分，建議手術治療，以免破裂造成胸腹腔的大出血。楊凱文說，感染性動脈瘤的起因為原本正常的主動脈，因細菌經由血液循環附著在血管壁上，引發強烈發炎反應，進一步侵蝕血管結構，短時間內就可能迅速破裂，一般主動脈瘤破裂的死亡率約5成，但感染性主動脈瘤因為伴隨感染相關問題，死亡率根據文獻報告甚至可高達7成。

他說，早年感染性主動脈瘤標準治療方式是開胸或開腹手術，將感染的主動脈連同主動脈周圍的感染組織清除再以人工血管重建，若病人已經破裂出血，手術複雜度與風險將大幅升高。近年來，微創主動脈支架是針對此類緊急病人的救急術式，做法是先將導管從鼠蹊部穿刺，伸入破裂的主動脈處，將支架封堵住出血的部位止血。

醫師楊凱文說，張婦的主動脈破裂位置橫跨胸部與腹部，若採傳統手術，不僅需同時開胸、開腹，還可能面臨組織沾黏嚴重、感染血管壁脆弱難以縫合等問題，以微創支架先行止血救命，將支架固定於相對正常的主動脈區段，隔絕破裂處，降低立即性死亡風險。

楊醫師解釋，「主動脈支架在感染性動脈瘤的運用，只能是救急，須待病人穩定之後，重新做置換手術。」因這名病人本身高齡且多共病，難以承受大型侵入性的手術，後續須密切監測是否有再次感染的風險，並接受長時間抗生素治療。

他提醒高風險族群者如年長、營養不良、糖尿病、免疫功能低下，或近期曾有嚴重感染、菌血症等情形，突然出現腹痛、腰痛、背痛症狀，應提高警覺，儘速就醫檢查；而一般民眾如有已知的主動脈瘤病史，也要配合醫囑定期追蹤，以免病況突然，危及生命。

七旬婦人因感染導致主動脈瘤破裂險喪命，慈濟台北醫院心臟血管外科醫師楊凱文以微創支架手術搶回一命。圖／慈濟提供
七旬婦人因感染導致主動脈瘤破裂險喪命，慈濟台北醫院心臟血管外科醫師楊凱文以微創支架手術搶回一命。圖／慈濟提供

七旬婦人因感染導致主動脈瘤破裂險喪命，慈濟台北醫院心臟血管外科醫師楊凱文以微創支架手術搶回一命。圖／慈濟提供
七旬婦人因感染導致主動脈瘤破裂險喪命，慈濟台北醫院心臟血管外科醫師楊凱文以微創支架手術搶回一命。圖／慈濟提供

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