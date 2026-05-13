世界衛生大會雙部長會議有望登場 展台灣醫療實力

世界衛生大會（WHA）18日登場，衛福部次長呂建德今天表示，衛福部與外交部雙部長會議籌畫中，盼展現台灣醫療軟實力。外交部次長陳明祺表示，盼讓世界聽到台灣聲音。

世界衛生大會（WHA）18日登場，財團法人台灣醫界聯盟基金會今天召開「揚帆世衛：台灣人有權利走向世界」行前記者會。

呂建德致詞指出，出席世界衛生大會的重要意義，是展現台灣實力，且不再以悲情訴求，而是以台灣的軟實力告訴全世界，世界衛生組織（WHO）不能缺少台灣。

台灣醫療實力的重要成就，呂建德說，第一是台灣全民健保覆蓋率高達99.98%；對照之下，中華人民共和國雖號稱是社會主義國家，卻不僅無法完成全民覆蓋，醫療水準還越來越差，「誠懇地邀請習近平到台灣來，好好看一看台灣的全民健保」。第2則是關於台灣C肝在2025年達成消除，比世界衛生組織的目標提早5年。

「台灣絕對是模範生」，呂建德說，這次將聯合31家醫療院所及醫療廠商，並首度透過智慧醫療展，展現台灣精準醫療、進步的醫療科技，和現在最強的AI，向全世界展現「Taiwan can Help」。這次更有外交部與衛福部雙部長會議在籌畫中，盼在智慧醫療上，對全世界、向世界衛生組織展現台灣醫療實力。

對於雙部長是否將一起參與，外交部次長陳明祺表示，目前規劃，衛生福利部長石崇良一定會參與，外交部目前也在積極規劃，盼讓外交部長林佳龍透過穩當安排與具創意性方式，參與此次盛會。

陳明祺表示，台灣在經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後充滿自信，「我們是可以做出貢獻的」。這次在立法院長韓國瑜建議下舉辦台灣智慧醫療暨健康產業展，助各界切實了解，將台灣排除在WHO之外，是世界跟人類的損失。

陳明祺強調，只有台灣的民選政府才是對外代表台灣的唯一合法政府，聯合國大會2758號決議跟WHA的25.1號決議，均未提及台灣，與台灣無關，不能用來排除台灣參與包括 WHO 在內的所有聯合國體系跟其他的多邊機制。只有納入台灣，才能落實「不遺漏任何人」的理念，才能確保全球衛生防疫體系不出現缺口與漏洞。

至於外交部長林佳龍是否親自前往日內瓦參與世衛行動團活動，衛福部表示，以外交部說法為準。