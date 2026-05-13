聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵壽豐至鳳林電車線故障 搶修後已恢復雙線行車
台鐵壽豐=鳳林間西正線上午發生電車線故障，壽豐=鳳林間一度採單線雙向行車。台鐵公司表示，經搶修後，於中午12時26分恢復雙線正常行車。
台鐵上午8時44分，在花東線（鳳林站K30+520處），402次普悠瑪號集電弓1支損壞，以及K23／22號、K27／34號及K28／14號電桿跳線斷裂。402次旅客於鳳林站以406次接駁轉乘，402次另備編組由台東站特開。
台鐵公司說，K23／22號電桿於上午10時41分修復；K27／34號電桿於上午11時14分修復；K28／14號電桿於上午11時18分修復。壽豐=鳳林間西正線經電力維修車巡檢後，確認電車線正常，於中午12時26分恢復雙線正常行車。
乘客出門前，詢問列車最新運行資訊洽台鐵官網（http://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip） ，或台鐵24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）、各就近車站。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。