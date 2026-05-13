膠質母細胞瘤過去餘命小於2年 台灣新技術研究平均存活延長1.5倍

惡性腦瘤中最棘手的「膠質母細胞瘤」，即便經過手術、放療與化療，平均存活小於2年，且仍有超過一半的病人會在6個月內復發，平均存活期僅14至16個月。長庚醫院成功「聚焦超音波」運用震波，不用開刀就打開血腦屏障，並搭配抗癌藥物治療，目前已完成2期臨床試驗，無復發存活率為傳統治療1.5倍。

膠質母細胞瘤生長迅速、病程惡化快，常見症狀包括頭痛、人格改變、肢體無力、噁心嘔吐及癲癇。林口長庚醫院神經科學研究中心主任魏國珍表示，膠質母細胞瘤是腦部最常見腫瘤，主要容易復發及手術無法完全清除。目前復發都採放射線及藥物治療，不過目前藥物分子大，不容易進入腦部，以至於後續治療效果差。

魏國珍說，腦部比較脆弱，為防止外來毒素進入腦部傷害組織，內皮細胞有兩層以上結構，僅有一些小分子能夠進入腦部，傳統的標靶或抗體藥物無法進入。

林口長庚醫院腦神經外科副教授陳科廷說，大腦擁有一道名為「血腦屏障」的防護牆，雖然能保護腦部不受外來物質干擾，卻也阻絕了98%以上的小分子及大分子藥物進入，僅不到2%的現有藥物能到達病灶。

長庚醫院由神經外科臨床團隊主導，並獲得國科會與國衛院支持，研發出一套「結合導航的聚焦超音波技術」，不需開刀就能穿透頭骨，將低強度超音波能量精準打在腦部腫瘤位置，短暫且安全地打開血腦屏障，協助藥物順利進入腫瘤組織。

魏國珍指出，長庚研究團隊利用聚焦超音波將內皮細胞經過物理效應將其打得鬆散，不需開刀時間約20分鐘，讓整體通透性打開，約4個小時後可以自動關閉通道，就利用這段時間讓藥物進入腦部，並重覆接受治療，讓整個藥物能進入腫瘤位置。

魏國珍表示，傳統高強度超音波對腦部是一種熱治療，會對局部造成傷害，但是低強度的聚焦超音波沒有傷害，先前對動物實驗過並未有傷害。

長庚醫院的這項臨床試驗自2021年起收案，共有6位復發性膠質母細胞瘤患者參與，每2週接受一次聚焦超音波治療，並搭配常規抗癌藥物。試驗結果顯示，多數病人僅出現短暫頭皮溫熱感，未見嚴重副作用。

陳科廷說，團隊於2018年啟動第一期臨床試驗，確認安全性後，緊接著進行第二期試驗。結果顯示，透過此系統輔助投藥，復發性腦細胞瘤患者的「無復發存活期」成功延長至原先的1.5倍。此外，這項技術不僅能讓藥物「進去」，也能讓腦瘤產生的DNA小片段等偵測物質「出來」，有助於透過血液追蹤腦部疾病。

魏國珍說，過去膠質母細胞瘤患者平均存活期約1年2個月，近年因新治療方式進步，已提升至約14至16個月。若聚焦超音波合併藥物治療未來證實有效，期待至少能再延長4至6個月存活期。目前該技術已進入第三期臨床試驗。