一周重訓5天白練？醫揭壞習慣害肌肉長不出：身體瞬間老10歲

想靠重訓練出肌肉，光是規律上健身房、補充高蛋白恐怕還不夠，睡眠品質也可能是關鍵。復健科醫師王思恒提醒，不少男性明明一周重訓5天，肌肉量卻遲遲沒有明顯增加，問題可能出在長期睡不飽，因為肌肉真正修復、生長的時間，多半發生在睡眠期間。

王思恒在節目《祝你健康》中說明，重訓比較像是對肌肉發出「需要變強」的訊號，但身體真正進行修補與建造，並不是在運動當下，而是在後續休息時完成，其中又以深度睡眠特別重要。

他指出，人體每日分泌的生長激素，大約有8成集中在深度睡眠階段，通常出現在入睡後前幾個小時。若經常熬夜、睡眠被打亂，就可能錯過這段黃金修復期，不僅影響增肌，也可能干擾雄性素分泌。

王思恒表示，雄性素對肌肉生成相當重要，有些人即使一周到健身房訓練5天，肌肉仍長不出來，背後原因常與睡眠不足有關。若長期缺乏睡眠，雄性素分泌可能下滑約1成；而男性進入中年後，雄性素原本約每年下降1％，換算下來，長期熬夜等於讓身體狀態一下子「老了10歲」。

他也提醒，即便有運動習慣、飲食也有控制，若睡眠不足，增肌與減脂效果都會大打折扣，肌肉增加量可能少一半，脂肪減少幅度也可能降低逾5成。想讓訓練成果真正反映在身體上，除了練得勤、吃得對，每天睡滿7至8小時同樣不可忽略。