新生兒恐跌破9萬人！產科掀倒閉潮 「生一胎健保只給4萬根本不夠」

台灣少子化危機持續惡化，醫界憂心，若政府再不提高產科給付，未來恐不只「沒人想生」，更可能演變成「有孕婦卻沒地方生」的困境。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，今年全台新生兒數恐跌至9萬至9萬5000人，產科醫療機構已面臨嚴重經營壓力，去年全台更有23家婦產科診所關閉，約占接生機構一成。

醫界警告，產科不是一般門診，而是24小時待命、高風險、高成本科別，但目前健保生產給付平均僅約4萬元，與實際成本落差巨大，若不盡快調整，偏鄉與中小型產科恐加速消失，衝擊孕產婦醫療安全。

今年以來出生數持續探底，一月8723人、二月降至6523人、三月8798人、四月8144人。根據內政部於2026年5月8日公布的最新人口統計，台灣總人口數已連續28個月負成長，少子化問題日益嚴重，黃建霈推估，全年出生人口恐不到9萬5000人，比去年全年新生兒總數為10萬7812人更為慘烈。

黃建霈表示，生產數下降直接衝擊產科經營，以一家基本產科醫療機構估算，至少需配置3名醫師、6名護理師，每月固定成本高達200萬元。若每月接生量只有10人，平均每名產婦的給付至少需20萬元才能打平，但目前健保僅給付約4萬元，根本是長期虧損。

「偶爾虧還能撐，但現在是愈做愈虧。」黃建霈坦言，不少同業已萌生退意，只是仍盡量苦撐，希望不要讓產科崩盤。而即使是大型醫學中心，也難逃產科虧損困境，像台大、馬偕等，一年接生超過千人，換算後每案成本至少也要8萬至9萬元，現行給付遠低於實際支出，許多醫院不願再投入設備更新與安全改善。

黃建霈也點名，台灣產科給付遠落後鄰近國家。以韓國為例，近年已將產科給付調升至過去的2至3倍，平均每案約8萬至9萬元，並要求部分經費必須用於孕產婦安全投資；日本給付甚至達11萬至12萬元。反觀台灣，近年GDP已超越韓、日，但產科給付卻不到對方三分之一。

婦產科醫界尤其擔心偏鄉醫療崩潰問題。黃建霈舉例，若恆春地區唯一接生機構關閉，孕婦未來可能必須往返高雄超過100公里產檢與生產，不僅增加風險與負擔，也可能讓年輕人更不願生育。

黃建霈強調，產科具有公共醫療性質，不能單靠市場機制維持，美國等國家同樣面臨偏鄉產科萎縮問題，因此多仰賴政府額外編列預算支撐。呼籲政府應儘速提出整體配套，包括提高健保給付、補助偏鄉產科與改善人力待遇，否則未來恐出現「生得出孩子，卻沒有地方接生」的危機。