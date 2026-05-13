三班護病比明年520上路 北榮院長：若採「此制度」恐有衝擊

立法院日前三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比將於「醫療機構設置標準」規範，衛福部長石崇良擬定給予兩年緩衝期，引爆護理團體不滿。賴清德總統昨緊急宣布，三班護病比將於明年520起分階段實施。石崇良表示，醫學中心先行。對此，台北榮總院長陳威明建議，三班護病比應以全院平均護病比作為計算方式，兼顧醫療品質與護理師工作權益，若僅以單一病房計算護病比，將產生「相當大的衝擊」。

陳威明說，北榮三班護病比雖已達標，但仍建議未來制定時應以「全院平均護病比」作為計算基準，而非以單一病房分別計算。否則，部分病房尤其是大夜班，可能因病房特性及病人嚴重度不同，而難以全部符合規定標準。

「由於各病房專科屬性不同，病人病情嚴重度及照護需求亦有差異，護理工作負荷自然不盡相同。」陳威明說，因此，護理部管理階層會依據各病房實際狀況彈性調整人力配置，在兼顧病人安全與照護品質的同時，也力求公平合理，避免各病房間出現勞逸不均、工作失衡的情形。

陳威明說，北榮病房具有高度專科化特色，院方一向盡量避免單一病房混合收治多科病人。例如骨科病房主要收治骨科病人、心臟科病房收治心臟科病人、復健科病房收治復健科病人，以維護病人安全及提升照護品質。護理師因長期照護同專科病人，對相關疾病與照護流程較為熟悉，不僅有助於提升照護品質，也可降低工作壓力與照護風險。

然而，也因病房專科化程度高，各病房所需護理人力配置本即不同。陳威明指出，若僅以單一病房計算護病比，對於採行高度專科化管理的北榮而言，將「產生相當大的衝擊」，可能造成制度上的不公平。因此，建議以全院平均護病比作為計算方式，由院方持續落實病人安全、照護品質及護理人力管理，以兼顧醫療品質與護理師工作權益。