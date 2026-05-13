快訊

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

MLB／大谷5月首轟、本季第7轟來了！ 山本由伸前5局挨3轟陷入落後

他收千元帳單花8分鐘讓AI取消訂閱！半小時退款成功細節曝光 網跪求名稱

聽新聞
0:00 / 0:00

中榮2醫師請廠商代刀被起訴 衛生局：移付醫師懲戒委員會

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，台中地檢署2月5日搜索腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及醫材廠商，今起訴5人。圖／取自台中榮總網站
台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，台中地檢署2月5日搜索腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及醫材廠商，今起訴5人。圖／取自台中榮總網站

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，台中地檢署2月5日搜索腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及醫材廠商，檢方查出楊、鄭放任廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，廠商還會給醫師「公關費」，今依醫療法等起訴5人，建請從重量刑。台中市衛生局今表示，將移付醫師懲戒委員會、加強稽查以維護醫療品質與市民就醫安全。

衛生局說，針對中榮醫師涉嫌容留醫材廠商非法執行手術遭起訴一案，經台中地檢署專案小組行動蒐證、手機通聯紀錄及手術錄影畫面，認定涉犯醫師法及詐領健保等罪嫌，已依法提起公訴。

衛生局表示，此案已依醫師法第28之4條規定，將涉案的醫師楊孟寅與鄭文郁處停業一個月處分，中榮違反醫療法第57條規定未盡管理督導之責，亦裁罰醫院10萬元罰鍰。涉案醫師詐領健保部分，將依醫師法第25條移付醫師懲戒委員會審理。衛生局將持續依法稽查轄內醫療院所，以維護醫療品質及市民就醫安全為最高原則。

台中榮總 台中 衛生局

延伸閱讀

醫材商代開刀還給「公關費」…2醫師起訴 台中榮總：尊重司法

中榮代刀風暴...主刀醫師沒刷手未著無菌衣 站在旁看廠商「動手術」

北市晏安診所醫師陳文昌賣診斷書 助受刑人「腦震盪」避入監遭起訴

新北反針孔專案全面清查 揪出樂菲時尚診所也涉偷拍「有告知民眾」

相關新聞

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

台灣又一個景點沒落？最近有民眾走訪南投知名景點「猴探井天空之橋」發文感嘆，景區人氣明顯不如以往，當天現場僅見約5名遊客，就連周邊攤販也大多未營業，直呼「一年不如一年」。貼文曝光後，引起不少網友熱議，也釣出導遊坦言「這是個雷點」。

3月才出事…麵屋一燈再爆食安問題 多名顧客深夜腹瀉「拉到天亮」

麵屋一燈台中勤美店近日爆出疑似食安事件，多名消費者在Threads發文表示，於11日晚間用餐後，隔日凌晨陸續出現腹痛、腹瀉等症狀，包括「凌晨痛醒」、「拉到爆」、「兩天拉了十幾次」，引發網友高度關注，並呼籲儘速就醫及向衛生局通報。

滯留鋒要來了 粉專：午後水氣增 但「不是整天都在下雨」

今天屬於鋒面逐漸靠近的階段，󠀠氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠中午過後水氣會慢慢增加，󠀠降雨仍以中部以北較明顯為主。明天鋒面位於台灣北端附近，󠀠台灣上空水氣偏多，天氣較不穩定，󠀠各地有不定時短暫陣雨機會，󠀠不過並不是整天都在下雨，󠀠雲縫中仍有機會見到陽光。󠀠

新生兒恐跌破9萬人！產科掀倒閉潮 「生一胎健保只給4萬根本不夠」

台灣少子化危機持續惡化，醫界憂心，若政府再不提高產科給付，未來恐不只「沒人想生」，更可能演變成「有孕婦卻沒地方生」的困境。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，今年全台新生兒數恐跌至9萬至9萬5000人，產科醫療機構已面臨嚴重經營壓力，去年全台更有23家婦產科診所關閉，約占接生機構一成。

三班護病比明年520上路 北榮院長：若採「此制度」恐有衝擊

立法院日前三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比將於「醫療機構設置標準」規範，衛福部長石崇良擬定給予兩年緩衝期，引爆護理團體不滿。賴清德總統昨緊急宣布，三班護病比將於明年520起分階段實施。石崇良表示，醫學中心先行。對此，台北榮總院長陳威明建議，三班護病比應以全院平均護病比作為計算方式，兼顧醫療品質與護理師工作權益，若僅以單一病房計算護病比，將產生「相當大的衝擊」。

滯留鋒面今影響…北部恐大雨降溫 周日天氣才好轉

今天開始受到滯留鋒面影響，各地可能有陣雨或雷雨狀況，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，今天在北部地區有較大雨勢，明天是在中午過後的山區，周五則是東半部地區，多加留意天氣變化。受到鋒面後涼空氣的影響，北台灣明天清晨溫度稍微比較涼一點，外出適時調整穿著。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。