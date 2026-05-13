糖尿病患一年11萬人心衰竭住院、同年死亡比率達25% 學會籲逐年篩檢

慢性病間彼此互為共病已是常態，國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成指出，根據「2024年台灣糖尿病年鑑」與健保資料庫推算，糖尿病患者心衰竭風險比一般人高84%，第2型糖尿病患者中，心衰竭盛行率達8.27%，而心衰竭患者一旦病情嚴重至需要住院，當年死亡率逾25%。為此，糖尿病醫學會與心臟醫學會擬定指引，建議糖尿病患每年抽血確認心衰竭風險。

第二型糖尿病患因心臟衰竭必須住院或至門急診就診人數逐年攀升，2022年人數達11萬824人。許志成指出，糖尿病患心衰竭完成治療出院後，於30年後再次住院比率，2019年高達76.03%，隨醫療科技進展，再住院比率雖降低，但節制2023年仍高達47.15%，將近5成；病人住院當次死亡率9.64%，近一成之多，患者當年死亡率則高達25.22%。

許志成分析，由數據可見，第二型糖尿病併發心衰竭的患者致命風險，已從「單純心血管事件」，轉變為「整體共病惡化」，國際指引明確建議，應將具器官保護效益的降血糖藥物作為糖尿病患者基礎治療，不過，我國臨床現況顯示，針對已發生心衰竭住院的「極高危險群」，前述藥物處方含蓋率僅25.62%，「這表示糖尿病患心衰竭防護網尚未完全建立。」

糖尿病學會與心臟學會聯合發布「糖尿病心衰竭風險共識」，北市聯醫內分泌及新陳代謝科主治醫師廖國盟指出，該共識指引將抽血檢測生物標記「NT-proBNP」視為預測心衰竭的指標，建議確診第二型糖尿病的成年患者每年都要檢測，若檢測數值達到125至300pg／ml，應安排詳細心臟檢查，並啟動藥物治療，如數值超過300mg/pl，則應積極轉介心臟科處置。

衛福部健保署署長陳亮妤指出，慢性病防治為健康台灣計畫主軸之一，我國罹患高血壓、高血糖、高血脂三高患者達850萬人，罹患其中二項者比率也高達7百萬人，我國在去年底正式進入超高齡社會，慢性病共病治療已成常態，醫療服務、健保給付系統都需將此概念納入，糖尿病不僅與心衰竭高度相關，也是6成洗腎患者致病原因，糖尿病患罹患C肝比率更是高出一般人3至4倍。

陳亮妤說，慢性病控制與藥物治療、生活習慣等極其相關，健康台灣888計畫中，目前僅61%患者納入照護網、接受生活型態諮商的病人約5成、疾病控制良好患者比率也只有54%，尚有努力空間，健保署將持續推動以人為中心整合治療目標，邁向整合性照護支付系統。

衛福部健保署署長陳亮妤指出，慢性病防治為健康台灣計畫主軸之一，我國罹患高血壓、高血糖、高血脂三高患者達850萬人，罹患其中二項者比率也高達7百萬人。記者林琮恩／攝影