台南鹽水岸內影視基地再徵件 文化局補助機制盼減輕劇組負擔

南市府文化局近年來持續推動影視產業發展，廣邀國內外影視團隊進駐鹽水岸內影視基地拍攝，透過影像創作深化城市文化行銷，今年度「岸內影視基地搭景拍片團隊第2次徵選計畫」，即日起申請受理至6月5日止，期待將台南打造成一座適合說故事、孕育影像創作的城市。

鹽水岸內影視基地以「發展影視產業製片機能」為定位，2021年啟用後接待多部影視作品拍攝，不過，先前地方居民及議員都曾質疑影視基地部分場景使用率不高，招商與營運模式仍待強化，要求市府提出更具體營運策略，避免資源閒置。

對此，文化局回應，將持續檢討場景活化機制，並透過分階段徵件與政策誘因，提高基地使用效；此次徵選以「拍攝即建設」為核心，補助涵蓋場景設計、搭建工程、修繕及拍攝費用，並提供住宿與雜支，降低劇組南下成本。

文化局表示，岸內影視基地不只是拍攝場域，更是台南文化內容產業的重要基地，團隊所搭建場景若具再利用價值，也可申請保留，交由市府接續管理運用，作為未來影視拍攝與文化推廣的重要資源，逐步累積台南專屬的影像場景資產。

文化局強調，未來將持續透過基地建置與徵選計畫，吸引創作者落地，同時強化營運管理，兼顧產業發展與資源效益，打造具永續性的影視製作環境；詳細徵選簡章及申請資訊，請至台南市政府影視支援中心網站查詢。