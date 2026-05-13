醫材商代開刀還給「公關費」…2醫師起訴 台中榮總：尊重司法

台灣少子化危機持續惡化，醫界憂心，若政府再不提高產科給付，未來恐不只「沒人想生」，更可能演變成「有孕婦卻沒地方生」的困境。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，今年全台新生兒數恐跌至9萬至9萬5000人，產科醫療機構已面臨嚴重經營壓力，去年全台更有23家婦產科診所關閉，約占接生機構一成。

2026-05-13 11:49