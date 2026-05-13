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醫材商代開刀還給「公關費」…2醫師起訴 台中榮總：尊重司法
台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，台中地檢署2月5日搜索腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及醫材廠商，檢方查出楊、鄭放任廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，廠商還會給醫師「公關費」，今依醫療法等起訴5人，建請從重量刑。
對此，台中榮總今回應兩點表示：
一、尊重司法調查結果，靜待判決，毋枉毋縱、依法辦理，絕不寬貸。
二、已加強手術室管理辦法，建立即時通報系統及紀律要求，並落實各項管制作為，以維護病人安全。
對次媒體的進一步詢問，院內公關人員都噤語表示不願意多談。
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