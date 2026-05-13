出國旅遊成本增 旅展優惠關鍵字搜尋成長22%

旅遊業者表示，中東戰火影響下，航空燃油附加費調漲，出國旅遊的成本增加，但也帶動旅客搜尋旅展優惠等關鍵字，今年3月已較去年同期成長22%。

一年一度的台北國際觀光博覽會（TTE）5月22日在台北世貿登場，今年集結全台地方政府、觀光局處、國家風景區與特色業者等單位，超過380個旅遊品牌，預計吸引超過30萬人參觀。

主辦單位指出，近年國際旅遊逐步恢復，消費者出遊意願明顯提升，從長線歐洲、美洲，到短程日韓與東南亞旅遊皆持續升溫，面對機票價格波動與旅遊成本上升，消費者更傾向透過旅展一次比價、集中採購，讓「逛旅展」成為規劃年度旅遊的重要起點。

旅遊業者Klook發布新聞稿表示，Google搜尋量顯示，旅展優惠相關關鍵字於今年3月已較去年同期成長22%，顯示旅客對優惠促銷的關注度提前升溫，也更加期待旅展釋出的限時優惠。

Klook指出，預期此波旅展將帶動新一波買氣高峰，以日韓短程最為熱門，如釜山、沖繩、福岡等2小時航程的城市，及關注度漸長的日本二三線城市。

Klook表示，歐美中、長程旅遊也開始回溫，規劃多集中在下半年，且旅客更偏好可退改商品或附中文導遊的一日遊，在長途旅行中尋求更高的彈性與便利性。

Klook從5月15日至6月14日啟動為期1個月的線上旅展，祭出「天天折千」、「週週買1送1」、「樂園加飯店最高折2千」、「eSIM 10元」等。

雄獅旅遊也啟動線上旅展，祭出優惠與互動玩法。雄獅旅遊表示，今年線上旅展延續旅遊熱潮，預估買氣比去年成長約1成，主要受惠於暑假親子出遊需求強勁，帶動「日韓主題樂園」與「東南亞度假」行程熱銷。

雄獅旅遊指出，航空公司票價上漲等外部因素，旅客提早規劃長假的趨勢需求也逐漸浮現，讓「歐洲避暑」與「紐澳跨年」等長線超早鳥產品異軍突起。