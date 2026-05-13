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阿里山林鐵2外包商台車互撞 幸無人受傷

中央社／ 嘉義縣13日電

阿里山林鐵光纖建置工程工作人員昨天下午6時左右駕駛台車，於林鐵38.8公里處碰撞危木伐除廠商工作台車，造成台車受損，所幸無人受傷，且未影響列車營運。林鐵處已依規通報運安會。

日前發生外包商與下游分包商起爭端的阿里山林鐵光纖工程，昨天發生工安事件，疑未與危木伐除廠商做好溝通，在交力坪路段發生工作台車互撞事故。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，阿里山林鐵民國113年7月全線通車後班次增加，且沿線腹地有限，廠商白天需配合列車營運而縮短施工時間，因此進行夜間施工以利工程進度。

林鐵處指出，初步調查2家廠商均有依規向交力坪車站申請夜間於路線施工，但為何會發生相撞事故，將儘速召開安全工作小組會議，詳細檢討事件發生原因及相關疏失責任，研議精進管理措施，以防範類似情事再發生。

林鐵處表示，此意外造成伐木廠商台車受損，但無人員受傷，亦未造成路線受損及影響列車營運，已依規通報運安會、鐵道局及林業保育署。

林業 阿里山

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