快訊

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

MLB／大谷5月首轟、本季第7轟來了！ 山本由伸前5局挨3轟陷入落後

他收千元帳單花8分鐘讓AI取消訂閱！半小時退款成功細節曝光 網跪求名稱

聽新聞
0:00 / 0:00

膝蓋突然「啪」一聲！十字韌帶斷裂 他靠微創手術重返球場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹台大分院骨科醫師王瀚潁運用高解析度關節鏡影像，向病人解說前十字韌帶重建手術關節內部情形，並透過微創內視鏡精準定位雙束韌帶植入位置，提升重建穩定性。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院骨科醫師王瀚潁運用高解析度關節鏡影像，向病人解說前十字韌帶重建手術關節內部情形，並透過微創內視鏡精準定位雙束韌帶植入位置，提升重建穩定性。圖／新竹台大分院提供

運動時膝蓋突然聽到「啪」一聲，可能是前十字韌帶斷裂的警訊。28歲林姓男子平時熱愛打籃球，半年前在一次切入上籃落地時不慎扭傷膝蓋，當場聽到清脆聲響後倒地，只要快走或轉向就出現明顯「軟腳」與不穩定感，始終無法回到球場。林到新竹台大醫院就醫，最後以「微創雙重懸吊雙束重建手術」。術後配合約半年復健，目前已能進行跑跳訓練。

新竹台大醫院骨科部運動醫學專科醫師王瀚潁指出，透過核磁共振（MRI）確認，林男是十字韌帶完全斷裂。考量病人年輕且希望重返運動場，醫療團隊安排「微創雙重懸吊雙束重建手術」。術後配合約半年復健，目前已能進行跑跳訓練，並逐步恢復對抗練習，正朝重返球場目標邁進。

王瀚潁表示，前十字韌帶斷裂是常見的運動傷害之一，除了膝蓋腫脹與疼痛外，常伴隨膝關節不穩定與「軟腳」情形，對需要急停、轉向動作的籃球或足球運動族群影響特別大。傳統重建手術多採「單束重建」，主要恢復膝蓋前後穩定度，但在旋轉穩定性上仍有限。

王瀚潁指出，人體前十字韌帶原本由「前內束」與「後外束」構成，若採用「雙束重建」並利用病人自身腿後肌腱進行重建，可更貼近人體原本解剖結構，提升膝關節旋轉穩定度，再搭配「雙重懸吊技術」，透過微型金屬扣子固定裝置將重建韌帶固定於股骨與脛骨兩端，使移植肌腱可多次對摺，讓重建韌帶更粗、更強韌，有助年輕病人恢復膝關節穩定度並逐步重返運動場。

王瀚潁提醒，若運動後膝蓋反覆腫脹、無力或不穩定，應及早就醫評估，以免延誤治療。

王瀚潁指出，若採用「雙束重建」並利用病人自身腿後肌腱進行重建，可更貼近人體原本解剖結構，提升膝關節旋轉穩定度，再搭配「雙重懸吊技術」，可讓重建韌帶更粗、更強韌，有助年輕病人恢復膝關節穩定度並逐步重返運動場。圖／新竹台大分院提供
王瀚潁指出，若採用「雙束重建」並利用病人自身腿後肌腱進行重建，可更貼近人體原本解剖結構，提升膝關節旋轉穩定度，再搭配「雙重懸吊技術」，可讓重建韌帶更粗、更強韌，有助年輕病人恢復膝關節穩定度並逐步重返運動場。圖／新竹台大分院提供

延伸閱讀

NBA／愛德華膝傷恢復神速G1回歸戰馬刺 藍道驚呼：就像金鋼狼

NBA／76人慘遭尼克無情橫掃 安比德總結賽季竟給出「成功」二字

中國附醫主任夏德椿：早期肺癌術後標靶應納入健保 有助降復發風險

中職／大幅縮短1年復健期回歸 張志豪：醫生說不會斷就會100%去做

相關新聞

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

台灣又一個景點沒落？最近有民眾走訪南投知名景點「猴探井天空之橋」發文感嘆，景區人氣明顯不如以往，當天現場僅見約5名遊客，就連周邊攤販也大多未營業，直呼「一年不如一年」。貼文曝光後，引起不少網友熱議，也釣出導遊坦言「這是個雷點」。

3月才出事…麵屋一燈再爆食安問題 多名顧客深夜腹瀉「拉到天亮」

麵屋一燈台中勤美店近日爆出疑似食安事件，多名消費者在Threads發文表示，於11日晚間用餐後，隔日凌晨陸續出現腹痛、腹瀉等症狀，包括「凌晨痛醒」、「拉到爆」、「兩天拉了十幾次」，引發網友高度關注，並呼籲儘速就醫及向衛生局通報。

滯留鋒要來了 粉專：午後水氣增 但「不是整天都在下雨」

今天屬於鋒面逐漸靠近的階段，󠀠氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠中午過後水氣會慢慢增加，󠀠降雨仍以中部以北較明顯為主。明天鋒面位於台灣北端附近，󠀠台灣上空水氣偏多，天氣較不穩定，󠀠各地有不定時短暫陣雨機會，󠀠不過並不是整天都在下雨，󠀠雲縫中仍有機會見到陽光。󠀠

新生兒恐跌破9萬人！產科掀倒閉潮 「生一胎健保只給4萬根本不夠」

台灣少子化危機持續惡化，醫界憂心，若政府再不提高產科給付，未來恐不只「沒人想生」，更可能演變成「有孕婦卻沒地方生」的困境。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，今年全台新生兒數恐跌至9萬至9萬5000人，產科醫療機構已面臨嚴重經營壓力，去年全台更有23家婦產科診所關閉，約占接生機構一成。

三班護病比明年520上路 北榮院長：若採「此制度」恐有衝擊

立法院日前三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比將於「醫療機構設置標準」規範，衛福部長石崇良擬定給予兩年緩衝期，引爆護理團體不滿。賴清德總統昨緊急宣布，三班護病比將於明年520起分階段實施。石崇良表示，醫學中心先行。對此，台北榮總院長陳威明建議，三班護病比應以全院平均護病比作為計算方式，兼顧醫療品質與護理師工作權益，若僅以單一病房計算護病比，將產生「相當大的衝擊」。

滯留鋒面今影響…北部恐大雨降溫 周日天氣才好轉

今天開始受到滯留鋒面影響，各地可能有陣雨或雷雨狀況，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，今天在北部地區有較大雨勢，明天是在中午過後的山區，周五則是東半部地區，多加留意天氣變化。受到鋒面後涼空氣的影響，北台灣明天清晨溫度稍微比較涼一點，外出適時調整穿著。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。