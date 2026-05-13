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3月才出事…麵屋一燈再爆食安問題 多名顧客深夜腹瀉「拉到天亮」

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友指出在台中勤美麵屋一燈用餐後出現腹瀉情形。「麵屋一燈」餐點示意圖。 圖／麵屋一燈提供
不少網友指出在台中勤美麵屋一燈用餐後出現腹瀉情形。「麵屋一燈」餐點示意圖。 圖／麵屋一燈提供

位於台中勤美商圈的麵屋一燈台中勤美店近日爆出疑似食安事件，多名消費者在Threads發文表示，於11日晚間用餐後，隔日凌晨陸續出現腹痛、腹瀉等症狀，包括「凌晨痛醒」、「拉到爆」、「兩天拉了十幾次」，引發網友高度關注，並呼籲儘速就醫及向衛生局通報。

「麵屋一燈」今年3月也曾爆出食安風波，有民眾與家人在3月8日到桃園華泰店用餐後，出現嘔吐情形。翻開店家的Google評論，發現同一天多名消費者也反映出現上吐下瀉、發高燒等狀況。

一名網友12日深夜在Threads發文詢問：「有人昨天晚上在勤美吃麵屋一燈，身體不舒服嗎？」短時間內即有多名用餐者留言回報也出現類似情況。

其中一名男子表示，他與女友當晚分別點了「干貝雞湯拉麵」及「魚介冠軍拉麵」，兩人都食用了麵條、湯頭與叉燒，結果凌晨雙雙腹瀉。

另有消費者指出，自己10日晚間食用干貝雞湯拉麵及雞豚飯後，隔天清晨被腹痛痛醒，兩天內腹瀉超過十次；還有人貼出就醫照片表示，自己從早上6點多就開始腹瀉，至今仍未停止。

由於回報案例持續增加，不少網友直言這可能非食安個案，「快去急診，若同一家餐廳超過3到5人出現症狀，醫院通常會依法通報。」提醒網友該起事件涉及食品安全，不應輕忽。

另有網友懷疑，問題可能與舒肥叉燒或豬肉熟度不足有關，認為若低溫烹調製程或保存管理不當，恐增加細菌滋生風險。

業者回應：已啟動內部調查

針對顧客反映，麵屋一燈台中勤美店官方帳號也在留言區回應表示：「針對近期顧客反映的身體不適狀況，我們已高度重視，並已啟動相關確認與內部調查作業。若有相關情況，請私訊提供用餐時間、餐點內容、目前身體狀況、是否有同行者及聯絡方式，我們將由專人盡快與您聯繫協助處理。」

拉麵 勤美 食安

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