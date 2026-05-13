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岡山站自強號停靠比率低遭怨 台鐵7月大改點「新增7班停靠」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
台鐵預計今年7月1日大改點，將在岡山站增加7班次自強號停靠，部分車型為普悠瑪及3000型，對於南來北往民眾，在岡山轉乘台鐵或捷運都將更便利。圖／翻攝自立委邱志偉臉書
台鐵預計今年7月1日大改點，將在岡山站增加7班次自強號停靠，部分車型為普悠瑪及3000型，對於南來北往民眾，在岡山轉乘台鐵或捷運都將更便利。圖／翻攝自立委邱志偉臉書

岡山車站在高雄縣市合併之前，是高雄縣內僅次於鳳山車站的第二大鐵路車站，現為台鐵一等站，停靠部分自強號列車、所有莒光號和區間車，但自強號停靠比率低，造成通勤民眾喊不便；台鐵預計今年7月1日大改點，將在岡山站增加7班次自強號停靠，部分車型為普悠瑪及3000型，對於南來北往民眾，在岡山轉乘台鐵或捷運都將更便利。

台鐵行經台南、高雄的北上及南下自強號列車各有29車次，其中停靠岡山站分別僅有9、7車次，停靠比率僅介於3成及2成5之間，班次偏少，因岡山火車站與捷運站共構，火車兼負轉乘需求，民眾反映北上自強號在上午時段有4小時、南下在下午時段有6小時無班次停靠岡山，對轉乘民眾非常不便。

岡山捷運站通車已近2年，每日乘車已經突破4千人次，因與台鐵岡山站共構，岡山已經逐漸成為北高雄的交通轉運中心；立委邱志偉為此向台鐵公司爭取增加自強號班次停靠岡山站，台鐵今年7月1日大改點後，確定岡山站將增加7班次自強號停靠，部分車型為普悠瑪及3000型，對於南來北往民眾，在岡山轉乘台鐵或捷運都將更便利。

邱志偉表示，新增停靠岡山站的自強號為南下199（8:48）、171（14:19，普悠瑪車型）、129（18:32）、179（21:35，3000型車型）車次，北上為198（6:35）、178（9:04，普悠瑪車型）、180（12:03，3000型車型），其中4班次為原本莒光號改為自強號，將大幅縮短行車時間，車次增多也讓旅客乘車或轉乘選擇更多。

台鐵表示，南部地區在週一至週五尖峰時段增開潮州-新營間2列次PP自強號，調整後南部地區可增加1132個座位數。六家支線在尖峰時段每日增開12列次區間車，除提升支線班次密度外，可減少旅客候車時間，加強服務竹北、新竹科學園區通勤族與高鐵商務旅客之通勤需求，調整後六家支線運能提升20%。

自強號 台鐵 普悠瑪

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