滯留鋒面今影響…北部恐大雨降溫 周日天氣才好轉

今天開始受到滯留鋒面影響，各地可能有陣雨或雷雨狀況，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，今天在北部地區有較大雨勢，明天是在中午過後的山區，周五則是東半部地區，多加留意天氣變化。受到鋒面後涼空氣的影響，北台灣明天清晨溫度稍微比較涼一點，外出適時調整穿著。

趙竑表示，從今天開始，台灣漸漸受到滯留鋒面影響，各地降雨機率和昨天相比有稍微提高趨勢，預估這波滯留鋒面影響到周五，周六遠離後台灣附近水氣仍比較多，午後雷陣雨發展比較明顯，周日、下周一各地恢復多雲到晴、穩定的天氣。

日本的南方有一片雲帶，不斷由西延伸到華南地區，趙竑表示，這波雲帶讓台灣中部以北和東半部地區目前雲量稍微比較多一些，南部地區晴朗穩定的天氣。

他說，雖然有一些雲系漸漸由西往東移動，但這些雲系仍偏向中高層的雲，沒有造成顯著的降雨。不過北部海面到海峽北側，發展比較明顯，預估這波水氣中午左右漸漸接近台灣附近，造成降雨。接近中午左右外出，建議攜帶雨具備用。

降雨趨勢，趙竑說，今天受到滯留鋒面影響，北部海面西側和海峽的北側逐漸有水氣移入，北部地區降雨情況可能稍微比較明顯，而且有局部較大雨勢發生機率，中部地區零星有陣雨或雷雨，南部地區維持多雲到晴天氣，只有中午過後山區有午後雷陣雨發展。

趙竑表示，明天之後，還是受到滯留鋒面影響，不過雨區漸漸往山區方向移動，北部地區降雨和今天相比稍微沒這麼明顯，有零星陣雨或雷雨，東半部還是屬於迎風面的陣雨或雷雨。中南部地區可能降雨稍微比較明顯，可能擴及到平地，不過主要明顯雨勢還是以山區午後雷陣雨發展為主。

他說，周五鋒面移動到巴士海峽，環境偏向東風，東半部地區都還是有一些比較明顯雨勢，留意局部較大雨勢出現。西半部斷斷續續有降雨情形，但和今明兩天相比趨緩。周六鋒面遠離，降雨慢慢趨緩，不過，中南部中午過後有熱力作用加持，還是會有午後雷陣雨的情況。

溫度趨勢，趙竑表示，周五之前因為雨比較多，還有鋒後涼空氣的影響，溫度稍微比較涼爽一些。北台灣明天清晨低溫可以來到20至21度，體感濕濕涼涼的狀況。周五、周六環境溫度稍微提升，尤其周六到下周二，高溫部分，中南部地區可能接近30度，其他地方26至28度左右高溫。

今天開始受到滯留鋒面影響，各地可能有陣雨或雷雨狀況。本報資料照片