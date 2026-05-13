敬老卡點數搭不了計程車？北市議員曝司機拒接「敬老單」原因

台北市府推動「使用敬老愛心卡點數」搭乘計程車政策多年，台北市議員王欣儀指出，現仍有長輩反映「叫不到車」且司機拒載、拒刷敬老卡，原因是小黃司機需負擔2.5%至3% 清分費，以致不想接敬老單。北市交通局承諾，將研議改進配套措施。

王欣儀指出，調閱數據發現，北市雖有1.26萬輛敬老愛心車，但以115年3月刷卡資料來看，平均每位司機單月僅服務15趟，等於兩天接不到一單。她質疑，每月平均12萬4千多趟的補助也僅是「成功件數」，背後隱藏的是無數叫不到車、或被司機以「機器故障」為由拒刷卡，被迫付現的「需求黑數」。

王欣儀說，自112年以來，1999專線接獲超過百件無法刷卡或設備異常的陳情，司機藉口五花八門，甚至直接表明「會扣手續費所以不給刷」。她批評公運處收到陳情後也僅以發文方式要求車隊解釋，未要求舉證或查核，根本是行政管理怠惰。

王欣儀指出，許多司機不想接敬老單，是因為他們不能理解為何配合市府政策載送長者，卻需負擔2.5%~3%清分費，產生「車資縮水」、「被抽成」的剝奪感。她強調，這筆清分費用一年僅約300多萬元，市府完全也有能力拿出相對的回饋或補助，鼓勵司機多接敬老單。

王欣儀說，她要求市府拿出決心，務必徹底解決這個長年以來被長輩頻頻抱怨的現實，除了在與各車隊的行政契約上「強化舉證及查核機制」外，也應建立「正向獎勵司機方案」，像是服務費回饋機制，只要司機單月服務達標，應補助其被扣除的清分費；或是參考桃園「好孕專車」經驗，加碼補助車資點數或發放趟次獎勵金等方式，要求交通局與社會局儘速提出具體方案。

北市交通局長謝銘鴻在議會答詢指出，從交通安全的角度，鼓勵長輩多搭計程車、少自行開車是必然的政策方向；承諾將落實議員提出的建議方向，邀集社會局、悠遊卡公司、車隊與計程車團體公會進行研議，具體提出相關配套方案，確保在蔣市長這任內，長輩拿敬老卡在搭乘計程車時，未來「趟趟都能使用」。