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普悠瑪集電弓故障 台鐵壽豐至鳳林單線雙向慢行…延誤時間公布
台鐵公司表示，今天上午8時44分，花東線（鳳林站K30+520處），402次普悠瑪因集電弓故障，壽豐=鳳林間採單線雙向行車。台鐵公司立即成立一級應變小組，壽豐=鳳林間採單線雙向行車。壽豐=鳳林間列車慢行，約延誤10至15分鐘。
台體公司說，402次旅客於鳳林站以406次接駁轉乘，402次另備編組由台東站特開。 已出動電力維修車巡查路線中。
乘客出門前，詢問列車最新運行資訊洽台鐵官網（http://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip） ，或台鐵24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）、各就近車站。
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