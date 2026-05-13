省荷包！出國、車輛閒置別忘辦「停駛」 可免繳牌照稅

台南市陳小姐因將出國3個月，車輛預計停放家中車庫未使用，台南市財政稅務局說，若民眾因出國、長期停放或車輛故障維修等原因，短期內不使用車輛，應盡速向監理機關辦理停駛。

財政稅務局表示，使用牌照稅是依車輛登記使用狀態課徵，只要車輛仍屬「領牌使用」狀態，即使未實際行駛，也須依法繳納全額稅款。

財稅局指出，使用牌照稅採按日計徵，車輛經核准停駛後，自停駛日起即可停止課稅，停駛期間免繳牌照稅；若未辦理停駛，即使車輛閒置未開，仍須負擔相關稅金。

許多民眾其實不知道，車輛即使長期停放未使用，只要仍是「領牌狀態」，牌照稅還是照常課徵，因此常出現「車沒開卻還要繳稅」情況。監理單位與財稅機關近年持續宣導「停駛申請」制度，但實務上仍有不少車主未主動辦理。

財稅局也提醒，停駛車輛若要重新上路，須先向監理機關辦理復駛。若未辦理復駛即行駛道路，遭查獲後除須補繳稅款外，還將處以應納稅額2倍以下罰鍰