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打網球打到急性拉扭傷…高能量雷射成疼痛治療新利器

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市祐禾復健科診所醫師羅嘉元。圖／ 祐禾復健科診所提供
嘉市祐禾復健科診所醫師羅嘉元。圖／ 祐禾復健科診所提供

黃姓男子最近熱愛打網球，幾乎每天都到網球場報到，在高強度的運動後，感到右手肘越來越疼痛，起初黃男自行服用止痛藥認為休息就會改善，沒想到幾天後症狀更加劇，手肘活動度受限甚至無法擰毛巾或拿起茶杯，連半夜都會痛醒，嚴重影響生活品質。到嘉市祐禾復健科診所求診後，醫師羅嘉元安排超音波檢查發現伸腕肌腱發炎腫脹診斷為「網球肘」。

考量到黃男害怕注射治療且在不久後即將比賽，羅嘉元為其安排健保復健治療加上高能量雷射治療，在6次高能量雷射治療後，疼痛情形大幅下降，運動表現也逐漸恢復。

羅嘉元表示，高能量雷射主要作用包含止痛作用、降低發炎症狀及水腫、促進循環並加速組織修復與再生，能有效作用於損傷的肌肉、關節和軟組織。另外高能量雷射為非侵入性治療，治療過程中僅有溫熱感不會疼痛，提供害怕注射治療的患者另一種選擇；且無須用藥，避免患者服用過多消炎止痛藥而產生副作用。

羅嘉元指出，高能量雷射與傳統健保給付的低能量雷射輸出功率相差1000倍，可以大幅縮短治療時間並能夠治療到更深層的軟組織病灶。治療效果即時，大部分患者可在結束治療後感覺疼痛減輕或功能改善。

羅嘉元提醒，高能量雷射除適用於急性拉扭傷外，還可以用於慢性筋膜疼痛、神經疼痛、促進手術後組織修復速度及改善血液循環疾病。高能雷射治療亦可搭配其他物理治療方式如：體外震波、電療、超音波、徒手治療等，可產生加乘效應，提升療效與病人恢復情形。

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